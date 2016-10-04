العبادي لسكان الموصل عبر إذاعة “التحرير”: النصر قريب

نينوى ـ الاناضول ـ وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، كلمة إذاعية إلى سكان الموصل (شمال)، وعدهم فيها بقرب انطلاق عملية تحرير المدينة من قبضة “داعش”، قائلا: “النصر قريب”.

وأعلنت شبكة الإعلام العراقية (حكومية)، في وقت سابق اليوم، انطلاق بث إذاعة “تحرير الموصل” من مدينة القيارة المحررة (تبعد عن الموصل 60 كيلو متر)، مع بدء العد التنازلي لانطلاق عمليات التحرير، وستكون معنية بـ”تقديم البرامج التوعوية والتوجيهات الأمنية لحماية الأهالي من آثار العمليات العسكرية”، بحسب ما تعلن.

وقال العبادي، في كلمته الموجه الى سكان الموصل، وتابعها مراسل الأناضول، “نحن اليوم قريبون منكم وأنتم قريبون منا والنصر قريب بعون الله، لقد حررنا كل مدن العراق من عصابة داعش، ومحافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) والانتصار الكبير سيكتمل قريبا وسنحتفل بينكم هنا في الموصل”.

ومضى قائلا: “سنرفع راية العراق وسط مدينة الموصل، كما رفعناها في القيارة والشرقاط، وقبلها فوق بيجي وتكريت والرمادي والفلوجة والكثير من المدن والقرى، التي عادت الى حضن العراق وشعبه”.

ودعا رئيس الوزراء العراقي سكان الموصل إلى التعاون مع القوات الأمنية العراقية، التي سوف تدخل المدينة لضمان تحقيق الانتصار وعدم المساس بالمدنيين العزل، مؤكداً أن نهاية تنظيم “داعش” أصبحت قريبة جداً، وأن مرحلة ما بعد التنظيم سوف تشهد ازدهاراً واضحاً في المجالات كافة.

وتطرق العبادي إلى القوات، التي ستشارك في معركة التحرير، بالقول “نرحب بأي جهد عسكري هدفه إنقاذ العراق من الإرهاب والتطرف وإنقاذ المدنيين من البطش والظلم والممارسات الإجرامية الأخرى”، مؤكداً عدم وجود خطوط حمراء على أي قوة عسكرية محلية كانت أو دولية في الحرب على الإرهاب.

وحررت القوات المسلحة العراقية في 28 أغسطس/آب الماضي، ناحية القيارة، التي تعد معقل التنظيم الأول في نينوى، شمالي العراق، فيما تواصل القوات استعداداتها للإعلان عن ساعة الصفر الخاصة بالمعركة للهجوم على تنظيم “داعش” وتحرير الموصل.

والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق، وأكبر مدينة تقع حاليا في قبضة “داعش” في سوريا والعراق، وكانت أولى المدن التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي في صيف عام 2014 قبل أن يجتاح شمالي وغربي البلاد.

وبدأت الحكومة العراقية، في مايو/أيار الماضي، في الدفع بحشودات عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “داعش”، وتقول إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.