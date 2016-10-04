مقتل 5 بينهم مصريان وسوداني إثر سقوط قذائف على بنغازي الليبية





بنغازي ـ الأناضول ـ لقي خمسة أشخاص مصرعهم بينهم مصريان وسوداني فيما أصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط قذائف صاروخية علي حي سكني في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ناتجة عن المعارك المسلحة التي تشهدها المدينة منذ عامين، بحسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول الليبي في تصريحات هاتفية إن “خمسة أشخاص قتلوا اليوم جراء سقوط عدد من القذائف الصاروخية (لم يذكر عددها) علي منطقة سيدي حسين وسط بنغازي فيما أصيب 16 آخرون بجروح من جنسيات ليبية ومصرية”.

المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن ” القتلى هم اثنين من الجنسية المصرية الذين يعملون في ليبيا قضوا بسبب إحدى القذائف التي سقطت على عمارة يقطنها عمالة أجنبية إضافة لمقتل سوداني في المكان نفسه بينما قتلت إحدى القذائف التي سقطت على منزل آخر ليبيين اثنين”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 14:30 تغ، غير أن بنغازي (ثاني أكبر المدن الليبية) تشهد معارك مسلحة بين قوات الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) من جهة وقوات تنظيم “أنصار الشريعة” وكتائب متشددة موالية له من جهة أخرى فضلاً عن وجود تنظيم “داعش” في المدينة.

وتتهم الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب والجيش التابع لها، تنظيم أنصار الشريعة و”داعش” بإطلاق القذائف على الأحياء والتجمعات السكنية الأمر الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين خلال عام ونصف بينهم أجانب.

وطيلة تلك الفترة لم يرد تنظيم “أنصار الشريعة” على تلك الاتهامات بينما تبنى تنظيم “داعش” إحدى تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال إثر سقوط قذائف على حي “بلعون” وقال وقتها إنه أطلقها على قوات جيش مجلس النواب.

وقبل ثلاثة أشهر، لقي أربعة مدنيين مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح، جراء سقوط قذائف صاروخية على مظاهرة بساحة “الكيش” بالمدينة، خرجت للتعبير عن رفضها لحكومة الوفاق الوطني الليبية (برئاسة فائز السراج)، المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية بين أطراف النزاع في البلاد.

كما شهدت مظاهرة أخرى انطلقت في المكان نفسه في 23 أكتوبر/تشرين أول العام الماضي، سقوط ثمانية قذائف أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 30 آخرين بجروح.