مهاجرون يسيرون باتجاه المجر أملاً في دخول الاتحاد الأوروبي





بلغراد- أ ف ب- انطلق أكثر من 300 مهاجر الثلاثاء سيراً على الأقدام من بلغراد باتجاه الحدود المجرية (شمال) والاتحاد الأوروبي، بعد يومين على استفتاء مناهض للهجرة في المجر.

وواكبت الشرطة المجموعة التي تضم شباناً أكد عدد منهم لمصور “فرانس برس″ أنهم من أفغانستان.

وكان المهاجرون تظاهروا صباحاً لفترة قصيرة في وسط بلغراد قرب المحطة احتجاجاً على إجراءات معادية للهجرة في المجر. وطلبوا من السلطات السماح لهم بالدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكتب على لافتة “لا نحتاج إلى مياه أو غذاء نطلب منكم فتح الحدود”.

وبحسب المفوضية العليا للاجئين، فإن أكثر من 5500 مهاجر عالقون حالياً في صربيا، التي تقدّر إمكاناتها للاستقبال بـ 6 الى 7 آلاف شخص.

وأعرب الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش الاثنين عن قلقه من الوضع، وأشار إلى ضرورة “إغلاق الحدود أمام المهاجرين” إذا واصلوا تدفقهم إلى صربيا دون إمكانية مواصلة طريقهم إلى أوروبا الغربية.

وكان مئات آلاف المهاجرين الذين يسلكون طريق البلقان مرّوا عبر صربيا في 2015 ومطلع 2016.

لكن هذا التدفق توقف في آذار/مارس بعد قرار دول عدة إغلاق حدودها. ويستمر المهاجرون في العبور سراً ضمن مجموعات صغيرة بوتيرة بضع مئات يومياً.

وسجلت السلطات الصربية أكثر من 100 ألف مهاجر في البلاد منذ مطلع العام.