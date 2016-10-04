العبادي: لا نريد الانزلاق في حرب إقليمية مع تركيا

بغداد- د ب أ- قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الثلاثاء إن العراق لا يريد الانزلاق في حرب إقليمية مع تركيا، وعليها سحب قواتها العسكرية من أرض الموصل.

وقال العبادي للصحفيين في مقرّ الحكومة العراقية مساء اليوم “لا نريد الدخول في صراع إقليمي أو الانزلاق في حرب مع تركيا، وأدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤون العراق، لأن تواجدها العسكري في الموصل غير مقبول”.

وأضاف “نحن على قناعة أن تركيا لن تنجح في العراق، وأن إصرار الأتراك على التواجد في الموصل عمل غريب ليس له تفسير، حيث لا يوجد تهديد من قبل “داعش” من الأراضي العراقية ضد تركيا”.

وأوضح “لا نريد الدخول في خلافات عميقة مع تركيا، ونسعى إلى التكامل الاقتصادي، وأدعو الأتراك إلى إعادة النظر في سياساتهم تجاه العراق”.