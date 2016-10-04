﻿تصفية محمد كمال القيادي في «الإخوان» تثير الجدل في مصر

القاهرة ـ»القدس العربي» ـ من منار عبد الفتاح: أشعلت تصفية القيادي الإخواني محمد كمال، ومرافقه ياسر شحاتة الكثير من الجدل وتضارب الآراء على الساحة السياسية المصرية، بين المصدرين الرسمي والإخواني.

فقد أعلنت وزارة الداخلية «أنه حال مداهمتها لشقة سكنية جنوبي القاهرة، فوجئت بإطلاق النار تجاهها مما دفع القوات للتعامل معها». فيما شكّك قيادي في «الجماعة» بالرواية الرسمية وحمَّل قوات الأمن مسؤولية مقتلهما.

ووجه أحمد عبد الرحمن، القيادي الإخواني، رسالة إلى أنصار جماعة الإخوان داخل مصر، توعد من خلالها بالاستمرار على نهج القيادي محمد كمال وقال: «يا شباب الإخوان كونوا على العهد كما كانت وصيته لكم… لن نقيم عزاءً فعزاؤنا يوم أن نثأر لدماء إخواننا».

وقالت جماعة الإخوان المسلمين، إن تصفية محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، ومرافقه ياسر شحاتة «اغتيال وفعل خسيس وجريمة دنيئة»، داعية سلطات البلاد لترقب «ثورة شعبية قريبة».

من جهته علق أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة «الأهرام» الأسبق، خلال استضافته في برنامج «كلام بفلوس» الذي يُعرض عبر فضائية العاصمة، «أن تعامل الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين خطأ لأنه يراعي البعد الأمني فقط وهذا خطأ كبير»، مشيرا إلى أنهم جزء من المجتمع المصري شئنا أم أبينا»، حسب قوله. وأكد أن الدولة عليها أن تجعل الجماعة تحترم النظام والقانون بدلاً من محاربتهم أمنياً فقط.

أما نائب المرشد العام لـ «جماعة الإخوان المسلمين» في مصر، الدكتور ابراهيم منير، فصرح بأن إقدام قوات الأمن المصرية على قتل القيادي محمد كمال، يمثل استمراراً لما سماه بـ «نهج الاستئصال» الذي قال إن «الرئيس السيسي يتبعه ضد أي معارض جاد لحكمه».

من جهته سخر تنظيم «الدولة الإسلامية» عبر منتدياته السرية من مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الإخواني، أثناء تبادل لإطلاق النار مع وزارة الداخلية، وأكد التنظيم – شامتا – أن جماعة الإخوان تستحق أكثر من هذا لأنها تؤمن بالديمقراطية، مطالبين شبابها بالانضمام إلى تنظيمهم وترك تلك الجماعة الفاشلة، على حد تعبيرهم.

يذكر أن الداخلية حمّلت في بيانها، محمد كمال، مسؤولية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة.