﻿عقب الكشف عن كتاب مدرسي يصف المقاومة الفلسطينية بـ«الإرهاب»

لندن ــ»القدس العربي»: تداول ناشطون في الأردن والسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كتاب لغة إنكليزية، قالوا إنه يدرس في مدرسة دولية في بلادهم ويحتوي على جملة تصف الفلسطينيين بـ»الإرهابيين» وفي نص الجملة: «تفجير انتحاري: متفجرات تعلق بجسد المهاجم، وتنفجر عند الاقتراب من هدفه، الإرهابيون الفلسطينيون يعرفونها جيدا».

وأبدى الناشطون غضبا وسخطا على تقديم هذه المناهج تضحيات الشعب الفلسطيني باعتبارها «إرهابا»، متسائلين عن دور الرقابة على المناهج ووزارة التربية والتعليم وكيفية سماحها بهذا الأمر.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن وليد الجلاد في تصريحات مساء الاثنين، إن طبعة المناهج الأجنبية التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدمت ووصفت الفلسطينيين بالإرهاب، طبعة ثالثة من المناهج غير مجازة من قبل وزارة التربية.

وأقرت إدارة مدارس الشويفات العالمية وفروعها في الأردن، بوجود طبعة ثالثة لمقرر أجنبي تسيء إلى تاريخ ونضال الفلسطينيين، وأكدت أنها وفور اكتشاف هذا الخطأ قبيل تسليمه للطلبة سحبته على الفور.

وقال مدير عام المدرسة الاستاذ لؤي الشوملي، إن إدارة المدرسة ترفض ما جاء في هذه الطبعة الثالثة من كتاب اللغة الإنكليزية والذي تضمن إشارات بالإرهاب للفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشوملي أنه وفور الانتباه لهذا « الخطأ الفادح والذي لا يغتفر» قررت إدارة المدرسة إعادة الطبعة إلى شركة أوكسفورد المسؤولة المباشرة عنه، والتي اعتادت المدرسة على تقديمها للطلبة منذ عام 2009، لكنها لم تكن تتضمن ما ورد في الطبعة الثالثة من إساءة لفلسطين.

وقدم الشوملي اعتذاره عما حصل، مشددا على أن ما أوردته هذه المناهج بحق فلسطين «يمسنا بشكل شخصي وفيه من الأذى الكثير بالنسبة لنا كأردنيين وكعرب».

وأكد الشوملي أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت القضية الأولى ونحن أوائل المدافعين عنها.

وأوضح أن هذه المناهج حصلت على إجازة من قبل وزارة التربية والتعليم منذ عام 2009، لكن الطبعة الثالثة والجديدة منها لم تحصل على موافقة مسبقة.

وتوعد الشوملي بمقاضاة شركة «اكسفورد» المسؤولة المباشرة عن هذا الخطأ البريطاني، ولن تسمح بأن يمر هذا التشويه دون محاسبة.

وفي السعودية أخلت وزارة التعليم السعودية مسؤوليتها أمس الثلاثاء عن الكتاب، في الوقت نفسه حمّلت وزارة الثقافة والإعلام المسؤولية، كون الكتاب يدرس في مدارس أهلية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن جميع كتب المدارس الأجنبية التي تأتي من الخارج يتم فحصها من وزارة الإعلام، لافتًا إلى أن جميع المدارس العالمية خاصة والأهلية عمومًا، تخضع للإشراف والمتابعة المنتظمة من وزارة التعليم.