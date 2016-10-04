﻿قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي تنظيم «الدولة» و«النصرة» شرق لبنان

بيروت ـ د ب أ: أفاد تقرير لبناني بسقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة، أمس الثلاثاء، بين مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» و»جبهة فتح الشام» (المعروفة سابقا بـ»جبهة النصرة») في جرود عرسال شرق لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن قتلى وجرحى سقطوا أمس «في اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم «الدولة» و»جبهة النصرة» في وادي الدب ووادي الخيل عند الجهة الشمالية لجرود عرسال في البقاع الشمالي».

وأضافت الوكالة أن وتيرة الاشتباكات تصاعدت بعد ظهر أمس بين الطرفين في جرود عرسال ما أدى الى سقوط مزيد من القتلى في صفوفهما، مشيرةً الى أن «جبهة النصرة» استولت على موقعين لتنظيم «الدولة».