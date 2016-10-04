﻿استطلاع: 25٪ من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة بسبب الأوضاع الأمنية

لندن ـ «القدس العربي»: أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل أن 25٪ من الإسرائيليين، درسوا إمكانية الهجرة عن البلاد، خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما قال 77٪ إنهم لم يفكروا في الهجرة على الإطلاق.

وبين الاستطلاع الذي أجراه موقع «والا» العبري الإلكتروني وشمل عينة من 646 شخصاً بمن فيهم من المجتمع العربي، أن المفكرين بالهجرة من إسرائيل، يرجعون الأسباب إلى سوء الأوضاع الأمنية السائدة فيها.

وتشهد إسرائيل منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2015 ما أصبح متعارفا عليه بـ «هبة القدس» التي شهدت عمليات طعن ودهس في الضفة الغربية لاسيما القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، ويستهدفون على وجه الخصوص المستوطنين وجنود الاحتلال.