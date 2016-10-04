﻿حماس ترفض قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات

غزة ـ «القدس العربي» من أشرف الهور: عقب حكم محكمة العدل الفلسطينية العليا أول من أمس بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط، وذلك في ردها على دعوى نقابة المحامين ضد إجراء الانتخابات بالمطلق، وذلك بسبب الأوضاع الإدارية في قطاع غزة وغياب القدس، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها أمس تأجيل الانتخابات لأربعة شهور. ورفضت حركة حماس قرار حكم «العليا» وكذلك قرار الحكومة، وطالبت باستكمالها من حيث توقفت.

وقال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، خلال جلسة الحكومة التي انعقدت أمس في رام الله: «انطلاقا من إيماننا بوحدة الأرض والشعب، فإن مجلس الوزراء يقرر بالتشاور مع الرئيس، تأجيل الانتخابات أربعة أشهر يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجراء الانتخابات في يوم واحد».

أما لجنة الانتخابات المركزية فقد أوصت مساء أول من أمس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

واعتبرت حماس القرار تكريسا لحالة «الانقسام». وقال سامي أبو زهري، الناطق باسمها في مؤتمر صحافي، في مدينة غزة أمس إن حركته ترفض قرار التأجيل او إلغاءه في غزة، لأن محكمة العدل العليا غير مختصة بالطعون الانتخابية، كما أن هذا القرار يكرّس الانقسام.

وأضاف: أن «حماس تتمسك بخيار استكمال العملية الانتخابية من حيث توقفت في 8 من سبتمبر/ أيلول الماضي».

وتابع القول: إن «قبول محكمة العدل العليا، باستكمال العملية في الضفة الغربية دون القدس، التي كانت الحجة الأساسية لتجميد الانتخابات في الفترة السابقة، يؤكد على أن قرار المحكمة مُسيس». وحمّل حركة «فتح» المسؤولية الكاملة عن تعطيل الانتخابات في قطاع غزة.