﻿السعودية تبدأ مناورات ضخمة «استعدادا لحماية المصالح البحرية ضد أي عدوان محتمل»

الرياض ـ د ب أ: انطلقت أمس الثلاثاء مناورات «درع الخليج 1-» التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن تشكيلات من الأسطول الشرقي، تضم سفن جلالة الملك والزوارق السريعة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، تشارك في هذه المناورات.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أن مناورات درع الخليج تعد من أضخم المناورات التي ينفذها الأسطول الشرقي في الخليج وبحر عمان مروراً بمضيق هرمز.

وأشار إلى أن المناورات تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية حيث تتضمن الحروب الجوية والسطحية وتحت سطحية والحرب الالكترونية وحرب الألغام وعمليات الابرار لمشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة والرماية بالذخيرة الحية. وقال إن هذه المناورات تعد امتدادا للخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً وتهدف إلى «رفع الجاهزية القتالية والأداء الاحترافي لوحدات ومنسوبي القوات البحرية استعدادا لحماية المصالح البحرية للمملكة العربية السعودية ضد أي عدوان محتمل».