﻿اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مهرجان ساما الموسيقي في الخرطوم

الخرطوم – «القدس العربي» : ينطلق في العاشر من من الشهر الجاري «مهرجان ساما الموسيقي» وهو أحد مشاريع معهد غوته الألماني في السودان، ويهدف إلى نشر وترويج الموسيقى السودانية عبر التبادل الموسيقي بين السودان ودول العالم.

«ساما»، التي تعني الارتقاء بالروح من خلال الموسيقى، هو أول مهرجان موسيقي عالمي إنطلق العام الماضي من السودان وركزعلى الموسيقى الصوفية بإشراك الطريقة البرهانية وبعض الفرق الأخرى، وإستطاع المهرجان خلق تجربة جديدة إستمتع من خلالها الجمهور السوداني بفن راق امتزجت فيه إيقاعات الصوفية والإيقاعات المختلفة الأخرى.

ويسعى المهرجان، الذي ينظمه معهد غوته في السودان بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين إلى خلق حالة من التبادل الثقافي في إطار الموسيقى، ويعكس تراث البلاد الثري من خلال الدمج بين الموسيقى التقليدية والحديثة في السودان ودول العالم الأخرى.

ويناقش هذا العام موضوعا وفكرة جديدين، أي التركيز على الموسيقى السودانية والموسيقى الأفريقية وايجاد الروابط المشتركة بينهما، ولتحقيق ذلك تم دمج الموسيقى والمسرح في قالب واحد من خلال دراما موسيقية يستمتع بها المشاهد في العرض الختامي من خلال نماذج موسيقية فنية مبتكرة تنفذ لأول مرة في السودان.

وتم اختيار مشاركين من خارج السودان من دول أفريقية، مثل كينيا وأوغندا والجزائر، ومن داخل السودان تم فتح باب المشاركة لكل الفنانين للتقديم وتم اختيارهم من عدد كبير بواسطة لجنة اختيار، كما أنه تم اضافة موسيقين ومغنيين محترفين من داخل كلية الموسيقى والدراما.

وتم اختيار فريق كبير من كتاب سيناريو، مخرج فني وملحنين ومصممين ديكور وأزياء لاخراج العمل النهائي الذي أطلق عليه اسم «الرحال» وهو عرض مستوحى من رواية «الخيمائي» الحائزة على عدد كبير من الجوائز للكاتب العالمي باولو كويللو.

ويعتبر المهرجان من المنصات التي تخلق فرصا أفضل لكل الفنانين في المشاركة والحضور ونقل الثقافات والإرث الإنساني، وتقول إدارة المهرجان إن أهميته تكمن في «استقطاب الفرق الموسيقية من دول العالم وبالتالي نستطيع التعرف عليهم من خلال موسيقاهم وفنونهم وحضاراتهم المختلفة باعتبار أن الموسيقى هي لغة الشعوب».

وتضيف أن المهرجان يعد فرصة ذهبية للمواهب الوطنية والترويج للموسيقى بشقيها التقليدي والحديث، كما يساهم المهرجان بالإضافة إلى التبادل الثقافي، في دعم وصقل الخبرات الناشئة من خلال ورش العمل والدورات التدريبة والتي تعمل على المدى البعيد في خلق وتقديم مهارات فنية منافسة على المستوى الدول.

وجاءت النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي تحت عنوان «الموسيقى الروحية « ووصفها منظمو المهرجان بالانطلاقة الناجحة، وشاركت فيها فرق عدة، منها الفرقة الألمانية فيز فوز والفرقة التركية وفرقة انشاد الطريقة البرهانية وفرقة عقد الجلاد، وجذب المهرجان في العام الماضي اكثر من 4000 ضيف.