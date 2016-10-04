﻿«حرب شوارع» في حلب غداة تعليق واشنطن محادثاتها مع موسكو… و«فتح الشام» تؤكد مقتل أحد قادتها في غارة… و34 قتيلا في تفجير في حفل زفاف قرب الحسكة

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: تخوض قوات النظام «حرب شوارع» ضد الفصائل المعارضة في مدينة حلب في إطار هجوم للسيطرة على الأحياء الشرقية فيما أعلنت واشنطن تعليق محادثاتها مع موسكو بشأن إعادة إحياء وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «تتقدم قوات النظام حاليا بشكل تدريجي في وسط المدينة على حساب الفصائل المقاتلة وتحاول التوسع شمالا نحو حي بستان الباشا» مشيرا إلى أنها «تخوض حرب شوارع وأبنية في وسط المدينة» حيث خطوط التماس مع الأحياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وأوضح عبد الرحمن أن قوات النظام تحاول السيطرة تحديدا على الأبنية المرتفعة في وسط المدينة لأنها «تمكنها من أن ترصد ناريا مناطق سيطرة الفصائل» في الأحياء الشرقية.

وتدور معركة حلب حاليا وفق عبد الرحمن على «ثلاثة محاور، إذ تخوض قوات النظام اشتباكات ضد الفصائل عند مستديرة الجندول في شمال المدينة وعلى أطراف حي بستان الباشا في وسطها وفي حي الشيخ سعيد جنوب المدينة، حيث تمكنت من السيطرة على أبنية عدة».

وقال مراسل لفرانس برس في شرق حلب أن الغارات تركزت ليلا على حي الشيخ سعيد والمنطقة المجاورة، لافتا كذلك إلى غارات كثيفة استهدفت أحياء بستان القصر والفردوس وطريق الباب والسكري.

ومنذ إعلان الجيش في 22 ايلول/سبتمبر بدء هجوم للسيطرة على الأحياء الشرقية في حلب، تتعرض المناطق تحت سيطرة الفصائل في المدينة لغارات روسية وسورية كثيفة، لم تسلم منه المستشفيات.

تعليق المحادثات

وأدت الغارات إلى تدمير أكبر مشفى في الأحياء الشرقية ومقتل ثلاثة عمال صيانة على الأقل، كانوا يعملون على إصلاح أضرار خلفتها غارات سابقة. وتنفي روسيا التي تنفذ والجيش السوري غارات على شرق حلب، الاتهامات باستهداف المستشفيات والمنشآت المدنية، معتبرة أن «لا أساس» لها.

وأثارت وتيرة القصف على الأحياء الشرقية تنديدا دوليا من الأمم المتحدة ومنظمات وحكومات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن استهداف المستشفيات في شرق حلب يشكل «جريمة حرب».

وترد الفصائل المعارضة بإطلاق القذائف على الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس الثلاثاء «بارتقاء ستة شهداء وإصابة 47 شخصا بجروح» جراء قذائف أطلقتها «التنظيمات الإرهابية» على الحرم الجامعي وأحياء المريديان والسبيل وسليمان الحلبي.

ودفع التصعيد في حلب، واشنطن إلى تعليق محادثاتها مع موسكو بشأن إعادة أحياء وقف إطلاق النار الذي انهار في 19 ايلول/سبتمبر بعدما استمر أسبوعا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي «لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة»، في وقت اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أن «صبر الجميع على سوريا قد نفد».

ونقلت وكالات أنباء روسية أمس الثلاثاء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن روسيا ستواصل جهودها لحل الصراع السوري رغم أن الولايات المتحدة علقت التعاون معها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس أن الولايات المتحدة «لم تتخل» عن سوريا ولم تعدل عن السعي إلى خطة لإحلال السلام فيها رغم تعليق تعاونها مع روسيا. وقال كيري في خطاب حول العلاقات بين ضفتي الأطلسي في بروكسل أمام مركز أبحاث «لن نتخلى عن الشعب السوري، ولن نتخلى عن مساعي السلام، كما لا ننسحب من ميدان العمل المتعدد الأطراف. سنواصل السعي لإحراز تقدم من أجل إنهاء هذه الحرب».

وأبدت روسيا عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاكاروفا أسفها لقرار واشنطن. واتهمت واشنطن بأنها «تحاول إلقاء تبعة الفشل على غيرها، بعد أن فشلت في الوفاء بالتزاماتها التي عملت بنفسها على وضعها»، في إشارة إلى فك الفصائل المعارضة ارتباطها عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة».

وأكدت «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا التابعة للقاعدة) مقتل أحد قادتها في غارة جوية في ريف إدلب الغربي في شمال شرق سوريا، في حين اكتفت واشنطن بالإعلان عن استهداف القيادي من دون أن تؤكد مقتله.

وقالت الجبهة في بيان إن «الشيخ أحمد سلامة (أبو الفرج المصري) عضو مجلس شورى جبهة فتح الشام» قتل «إثر غارة جوية للتحالف الدولي في ريف إدلب الغربي».

ولاحقا أوضح المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أن الغارة الأمريكية استهدفت فعلا المصري، مشيرا إلى أن هذا القيادي في «فتح الشام» هو «أحد أهم قادة تنظيم القاعدة في سوريا وإرهابي من ورثة تنظيم «القاعدة «وكانت له علاقات مع اسامة بن لادن».

وأوضح أن السلطات الأمريكية ما زالت «بصدد تقييم نتائج» الغارة والتحقق مما إذا كانت فعلا أسفرت عن مقتل المصري. وأضاف «إذا تأكد مقتله فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تضرر وتضاؤل التنسيق بين الشخصيات الرئيسية في القاعدة والمتطرفين».

وأحمد سلامة مبروك، المعروف باسم أبو الفرج المصري، من مواليد العام 1956 في محافظة الجيزة في مصر. ويعرف بأنه من زعماء القاعدة المخضرمين وقائد في جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي أعلنت فك ارتباطها بالتنظيم وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام.

إلى ذلك ارتفعت حصيلة القتلى أمس الثلاثاء جراء تفجير انتحاري تبناه تنظيم «الدولة» واستهدف ليل أمس الأول حفل زفاف قرب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا إلى 34 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية.

وأحصت هيئة الداخلية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في بيان مقتل «34 مواطنا، جميعهم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء» في حصيلة أولية.

وكان مصدر طبي أفاد صباح الثلاثاء بارتفاع حصيلة التفجير إلى «33 وأكثر من مئة مصاب» بعد حصيلة أولية ليل الاثنين بمقتل 22 شخصا.

واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم «الدولة» قاعة أفراح قرب مدينة الحسكة خلال حفل زفاف أحد أفراد عائلة كردية معروفة ينضوي أفرادها في أحزاب كردية عدة ويشغل عدد منهم مناصب قيادية، وفق المرصد.

وذكرت هيئة الداخلية في بيانها أن «الاعتداء وقع عند قيام انتحاري يبلغ من العمر قرابة 16 عاماً بتفجير نفسه من خلال حزام ناسف» داخل قاعة الأفراح.

وأعلنت الإدارة الذاتية الحداد لثلاثة أيام، داعية المواطنين إلى «الابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات».

وكان تنظيم «الدولة» أعلن عبر وكالة «أعماق» التابعة له أن «انغماسيا هاجم تجمعا لمسلحي الـ(بي كي كي) (حزب العمال الكردستاني) بسلاح رشاش وبسترة ناسفة في أطراف مدينة الحسكة»، دون أي إشارة إلى حفل الزفاف. وقال أحد شهود العيان ويدعى أحمد «حين كان العروسان يتبادلان المحابس، رأيت شخصا يرتدي سترة سوداء سميكة يمر بالقرب مني» مضيفا «وجدت شكله غريبا وما هي إلا ثوان حتى فجر نفسه».

وغداة أنباء عن مقتله جراء التفجير، أكد المرصد والإدارة الذاتية الكردية أن العريس ويدعى زرادشت فاطمي لا يزال على قيد الحياة. كما نجت عروسه أيضا.

وحسب عبد الرحمن، فإن العريس مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية التي تضم مقاتلين عربا وأكرادا وكبدت تنظيم «الدولة» خسائر ميدانية عدة في شمال وشمال شرق سوريا.

وقال مسؤول إعلامي في الإدارة الذاتية الكردية أن العريس «عضو مكتب العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي» التي تشرف على الإدارة الذاتية الكردية.

وقال التلفزيون السوري إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف شنه مقاتلو المعارضة على مناطق تسيطر عليها الحكومة بمدينة حلب أمس الثلاثاء. وحلب مقسمة منذ نحو أربع سنوات بين مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى تسيطر عليها المعارضة. ويشن الجيش السوري المدعوم من روسيا وفصائل متحالفة معه تدعمها إيران هجوما كبيرا على شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة حيث أفادت تقارير بمقتل المئات منذ بدء الهجوم.