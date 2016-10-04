تعقيبا على تقرير: الجزائر تنجح في قلب المعادلة

إنتاج النفط خارج أوبك

كأن هناك من يستمتع بانهيار اقتصاديات الدول البترولية المسلمة ويعتقد أن عدم الوصول إلى تسقيف يجاور 31 مليون برميل يوميا فشل وماذا عن مستويات إنتاج النفط خارج أوبك هل يمكن أن يضيفه إلى المعادلة ؟

كأنهم يستكثرون على الجزائر أنها استطاعت جر طرفين مسلمين إلى اتفاق ما(مهما كان صغيرا وتافها) والحال وصل بينهما إلى إشعال الشرق الأوسط كله في صراعهما السياسي والاقتصادي والعسكري..

هنا كانت المفاجأة فالأمر لا يتوقف عند قبول أطراف تخفيض إنتاج طالما رفضته.

عبد الوهاب عليوات- الجزائر

تعقيبا على تقرير محمود معروف: مجلس الأمن يعقد جلسة حول المغرب

الوحدة الترابية

الإدعاء بأن المغرب قايض سبتة ومليلية مقابل استرجاع الأقاليم الصحراوية هو شهادة زور، هل تملك ولو مستندا واحدا أو وثيقة تثبث ذلك؟

لو كان الأمر حقيقة لكان قد كشف عنه في الأروقة الاسبانية فهم لم يكونوا ليترددوا في إعلان ذلك ليؤكدوا أحقيتهم القانونية في المدينتين وفق اتفاقات دولية. قولك بأن بعض الصحراويين قد هجروا بسبب أطماع ملك … هو بهتان وتلفيق آخر للحقائق.

تحرك الملك كان تحت ضغط الحركات الوطنية المدعومة بسند شعبي ولم يكن للملك يومها سوى الإستجابة للإجماع الوطني أو التعرض لإنقلاب عسكري يعرضه لنفس مصير شاه إيران. ويختلف المغاربة في كل شيء إلا في قضية الوحدة الترابية فهم على قلب رجل واحد.

علي المنشاوي