﻿عمالقة «وادي السليكون» يهدئون المخاوف من هجمات وهمية للإنسان الآلي على البشرية

واشنطن – «القدس العربي»: تحالفت شركات عملاقة في وادي «السليكون» فـي ولاية كاليفورنيا في حملة موجه للجمـهور لتهدئة المخاوف العامة حول ارتفاع استـخدام «الذكاء الاصطناعي» و «الإنسان الآلي» في مـحاولة جادة لإزالة الغموض عن الـتكنولوجيا الناشئة التي من المعتقد بأنها ستغير مجـرى الأعـمال بشــكل جــذري.

وأوضح مدير التحالف التقني الجديد اريك هورفيتز من شركة «مايكروسفت» أن مهمته تتضمن التطورات الأخيرة في هذه التقنيات وتوضيح تأثيرها على حياة الناس، بما في ذلك العواقب الإجتماعية، مشيرا إلى أن التحالف يتطلع إلى توسيع المناقشات بشأن الذكاء الإصطناعي في الترويج لفوائد التقنيات الجديدة وتبديد المخاوف التي تنبع من الثقافة الشعبية.

ويمتد حقل «الذكاء الإصطناعي» إلى مجالات واسعة وتطورات تكنولوجية مختلفة وابتكارات حديثة مثل السيارات ذات القيادة الذاتية والتطبيقات الشخصية في الهواتف الذكية.

وقد أثارت الثقافة الشعبية مخاوف منذ فترة طويلة حول استخدام الذكاء الإصطناعي والإنسان الآلي والتصقت مشاهد سينمائية في أذهان العامة حول الآلات التي تحاول الإستيلاء على البشرية وتعيث فسادا في الأرض، مثلما حدث في أفلام «المدمر» و«ألعاب الحرب»، وهناك شعور بين الناس أن بعض احتمالات «الخيال العلمي» في طريقها إلى الواقع في المستقبل القريب، كما حذرت تقاير صادرة عن جامعة ستانفورد بأن الكثير من الناس سيفقدون وظائفهم وخاصة في مجال نقل الشاحنات بسبب التقنيات الجديدة، ولكن شركات «وادي السليكون» مثل «غوغل» و«آمازون» تحاول بجدية اقناع العامة بان أبحاثها وابتكاراتها تراعي «الأخلاق والنزاهة والشمولية» مع اهتمام بالأسئلة المتعلقة بالخصوصية.