﻿«دبي السينمائي» يمنح الملحن اللبناني الحائز على الأوسكار غبريال يارد «جائزة تكريم إنجازات الفنانين»

دبي – د ب أ: كشف «مهرجان دبي السينمائي الدولي» عن تكريمه المؤلف الموسيقي اللبناني الفرنسي غبريال يارد، ومنحه «جائزة تكريم إنجازات الفنانين»، في دورته الـ 13 التي تقام في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال عبدالحميد جمعه رئيس المهرجان إن هذا التكريم يأتي «بمثابة تقدير لمساهمات ومسيرة الفنان الكبيرة في مجال السينما، لينضم إلى جوائز دولية عدة حصدها يارد، ومنها «أوسكار»، و»بافتا»، و»غولدن غلوب»، و»غرامي».

وأضاف، في تصريح للصحافيين أن الفنان اللبناني «سوف يتسلم الجائزة بحضور نخبة من صناع الأفلام والعاملين في هذا القطاع، خلال الدورة الجديدة من المهرجان التي تقام في الفترة من 7 و14 كانون أول/ ديسمبر المقبل».

وتابع رئيس المهرجان «سعداء بمنح جائزة إنجازات الفنانين للموسيقار يارد، تقديراً لموهبته العالية، لقد أثرت وساهمت أعماله بشكل ملحوظ في صناعة السينما، من دون شك».

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن يارد يملك تاريخاً فنياً حافلاً، وقدّم للشاشة الكبيرة ما يزيد عن 100 قطعة موسيقية تصويرية لمجموعة واسعة ومهمة من الأفلام العالمية منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث بدأ اسمه بالظهور في الأعمال الفرنسية مع فيلمي «بيتي بلو»، في العام 1986 و»كاميل كلوديل»، في العام 1988.

ولمع نجم الموسيقار اللبناني مع موسيقى فيلم «المريض الإنكليزي»، الذي خوّله الفوز بجوائز «أوسكار»، و»بافتا».

وتابع يارد تقديم مؤلفاته الموسيقية المميزة، للعديد من الأعمال السينمائية، مثل «ذي تالنتيت مستر ريبلي»، في عام 1999 و»كولد ماونتن»، في العام 2003.

يعمل غبريال يارد حالياً على موسيقى فيلم «ذي ديث أند لايف أوف جون إف دونوفان»، للمخرج إكزافييه دولان، من بطولة جيسيكا شاستن، وكيت هارنجتون، وسوزان ساراندون، وكايثي باتس، ومايكل جامبون.

وأسّس ويدير «أكاديمية بلِياد»، التي تدعم الملحنين المبدعين الناشئين لإنتاج وتسويق أعمالهم الفنية.

يشار إلى أن «جائزة تكريم إنجازات الفنانين» من مهرجان دبي تهدف إلى تكريم أهم صانعي السينما، من ممثلين وكتّاب ومخرجين ومنتجين ونقّاد وملحنين، حول العالم.

وسبق أن حصل على الجائزة ، عمر الشريف، وفاتن حمامة، وعادل إمام، وعزت العلايلي، وجميل راتب، وصباح، ومحمود عبد العزيز، ومورغان فريمان، وشون بن، وأميتاب باتشان، وداود عبدالسيد، ويوسف شاهين، ورشيد بوشارب، وسليمان سيسي، ونبيل المالح، وسامي بوعجيلة، وكاثرين دينوف، وأوليفر ستون، وداني غلوفر، وتيري جيليام، ومايكل أبتيد.