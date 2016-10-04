﻿تكريم الفنان يحيى خليل في الدورة الثانية لمهرجان «جاز وأفلام» في مصر

القاهرة – «القدس العربي»: يعقد مهرجان «جاز وأفلام» للموسيقى في السينما دورته الثانية يوم السبت المقبل في نادي «سينما الجيزويت» في القاهرة، ويعرض فيلم «ويبلاش الأمريكي دانيال شازيل الحائز على 3 أوسكارات وأكثر من 12 جائزة دولية من إنتاج 2014.

كما يقدم مؤسس ورئيس المهرجان الكاتب والناقد السينمائي صلاح هاشم محاضرة بعنوان «نشأة وتطور موسيقى الجاز في العالم»، يشارك فيها الفنان الكبير يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر، وبمناسبة تكريمه في المهرجان الذي تأسس عام 2015، ويهدف إلى التعريف بموسيقى الجاز – الإفريقية الجذورالأمريكية النشأة- وأفلامها، وتسليط الضوء من خلال النوع الموسيقي على «البعد الإفريقي» في الشخصية المصرية، والإنفتاح على ثقافات القارة.

بعدما صارت موسيقى الجاز «المعمل التجريبي» للموسيقى في العالم، في ما يطلق عليه «موسيقى العالم» وبكل تجلياتها الموسيقية الملهمة – من جاز أمريكي وياباني ولاتيني وشرقي- كما لعبت موسيقى الجاز دورا كبيرا في نضالات العبد الإفريقي الأسود للحصول على حريته، وحقوقه المدنية، في العالم الجديد أمريكا.

موسيقى الجاز، كما يقول مؤسس المهرجان صلاح هاشم، هي أسلوب حياة، أكثر منها موسيقى، وقد كانت هدية العبد الإفريقي الأسود المختطف إلى أمريكا، وهدية أمريكا إلى العالم، و تعتبرأهم «إضافة» أمريكية إلى ثقافة القرن العشرين، كما أن السينما – كلغة عالمية للتخاطب والتواصل في المستقبل – كما يقول الكاتب والشاعر والمخرج السينمائي الفرنسي الكبير جان كوكتو صاحب فيلم «الحسناء والوحش»- لا تعرف الإنحياز، ولا تفرق بين النغمات الموسيقية والعربية.

وفي وقت تتصاعد فيه موجات الانعزالية والتطرف والتعصب، والإنكفاءعلى الذات، تكون هناك حاجة ماسة بل و«ضرورية» للإنفتاح على كل ثقافات العالم وتعزيز قيم التسامح والتضامن على درب «التنوير» ونقل المعارف الموسيقية والفكرية الجديدة، والالتفاف حول «الحلم» بعالم أفضل أكثر عدالة وتسامحا، ضد قوى التطرف والتخلف والظلامية.

ومن هنا إنبثقت في ذهني فكرة إنشاء هذا المهرجان الذي ينظم دورته الثانية في مصر، برعاية موقع «سينما إيزيس» و «جمعية النهضة العلمية والثقافية» التي يترأسها الأب وليم سيدهم، و»مؤسسة يحيى خليل لنشر موسيقى وثقافات الجاز»، وجريدة «القاهرة» الإسبوعية.