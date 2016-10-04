﻿مؤسسة الدوحة للأفلام تنظم برنامج «السينما بعيون قطرية»

الدوحة ـ «القدس العربي»: يسلّط برنامج «السينما بعيون قطرية» الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام ابتداء من اليوم من 5 إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول في متحف الفن الإسلامي الضوء على صناع الأفلام الوثائقية في قطر، وهذا تأكيداً على قوة وتأثير الأفلام الوثائقية في سرد القصص المؤثرة ذات التأثير الاجتماعي. وسيعرض البرنامج للجمهور سبعة أفلام وثائقية لمواهب قطرية وتدور حول قصص متنوعة مستوحاة من التراث والحياة في قطر والتغيرات في المشهد الاجتماعي الثقافي.

وكشفت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في تصريح صحافي لها في المناسبة «أن المؤسسة تفتخر بإنجازات صناع الأفلام الشباب والواعدين في مجال الأفلام الوثائقية، فقصصهم تعالج مسائل جوهرية وحساسة للجمهور في قطر وتؤثر فيهم بشكل كبير، وفي الوقت نفسه تلقى صدى عالمياً مهماً، حيث أنهم يكشفون من خلالها مواضيع متنوعة تعكس إبداعهم وتفانيهم في صناعة الأفلام وتظهر التقدم الذي حققته صناعة السينما في قطر».

وأضافت : «لقد شهدنا نمواً ملحوظاً في صناعة السينما المحلية من حيث حجم ونوعية الأفلام. وتمثل مجموعة الأفلام التي تم اختيارها في هذا العام أعمالاً مميزة ومؤثرة لصناع الأفلام الشباب العاملين في فن الأفلام الوثائقية ليعبّروا عن قصصهم على الشاشة ويوفرون من خلالها نافذة على العالم».

وستعرض «السينما بعيون قطرية» 2016 مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي أنتجتها قطر في الاعوام الماضية، سواء من خلال البرامج التدريبية التي أقامتها المؤسسة، أو من قبل مخرجين مستقلين أو طلاب مؤسسات تعليمية تقيم المؤسسة علاقات معها.

ويعرض الحدث إنجازات صناعة السينما المحلية، سواء من المواهب الإبداعية المحلية أو دور الإنتاج (من 15 دار إنتاج في 2010 إلى 46 دار إنتاج في 2016)، ويسلط الضوء على الأفراد والشركات التي تساهم في نمو ثقافة سينمائية في قطر.

وحول الأفلام الوثائقية الي ستعرض أشارت المسؤولة إلى أنها تضم كل من «بدر» (قطر، الولايات المتحدة، سوريا/2012) من إخراج سارة السعدي وماريا عصامي ولطيفة الدرويش، و«الحمّال» (قطر/2015) لأمل المفتاح، شجرة النخيل (قطر/2015) لجاسم الرميحي الذي فاز بجائزة «صنع في قطر» لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان أجيال السينمائي 2015، و«غربة» لفهد العبيدي وسلوى الخليفة، وكذلك «إلى أمي» (قطر/2015) لأمينة أحمد البلوشي، و«الدفتر» (قطر/2015) لآمنة البنعلي، و»مبارك المالك» (قطر/2016) لعائشة المهندي.

ويدور فيلم «بدر» حول فتى صغير يحاول إثبات نفسه في مدرسة ابتدائية للبنين، ويسلط هذا الوثائقي الضوء على صراع الفتى مع هويته وكيف يلجأ إلى الاعتماد على السعر لمساعدته على التغلب على عوائقه. فاز الإنتاج بجائزة أفضل فيلم في قسم «صنع في قطر» في مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي 2012 وبجائزة الحكام في فئة الأفلام الوثائقية القصيرة في مسابقة أفلام الإمارات وحصل على تنويه خاص في مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الخليج السينمائي.

أما فيلم «الحمّال» فيظهر الحياة الصعبة للحمالين الذين يساعدون المتسوقين في سوق واقف في قطر. وصنعت أمل المفتاح الوثائقي «جزء من الثانية» لمهرجان ثيمون قطر للأفلام الوثائقية الذي تنظمه جامعة نورثويسترن في قطر، وفاز بجائزة أفضل فيلم محلي وجائزة اختيار الجمهور. تعمل المفتاح حالياً على تطوير فيلمها الروائي الثالث «شهاب».

و»شجرة النخيل» لجاسم الرميحي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان أجيال السينمائي 2015 في فئة «صنع في قطر». صور الفيلم معتمداً على اللقطات القريبة المتعددة الزوايا. وهو وثائقي استكشافي يظهر لنا ما يمكن أن تكون عليه الطبيعة ويكشف الخيال العلمي في الواقع الحقيقي. يعمل جاسم الرميحي على فيلمه «عامر: أسطورة الخيل العربية الأصيلة»، وهو وثائقي عن أحد أشهر خيول السباق القطرية، وقد اختير الفيلم لقمرة في هذا العام.

ويستكشف فيلم «غربة» التحولات السريعة والكبيرة التي شهدتها قطر في السنوات الأخيرة وكذلك التغيرات المستمرة التي تعيشها اليوم. في هذا الوثائقي الذي يرتكز إلى المقابلات، يناقش صناع الأفلام إحساسهم بالغربة في الدوحة. وقد تمت صناعة الفيلم من قبل فهد العبيدلي وسلوى الخليفة خلال ورشة الأفلام الوثائقية التي أقامتها مؤسسة الدوحة للأفلام في عام 2015.

أما «إلى أمي» للمخرجة أمينة أحمد البلوشي، فهو فيلم يتبع والدتها نورة التي بلغت من العمر 40 عاماً، وهي تحقق حلمها في تحصيل التعليم. وبالإضافة إلى عروض الأفلام الوثائقية من إخراج المواهب القطرية، يقدم برنامج «السينما بعيون قطرية» مناقشة عميقة حول فن ومستقبل الأفلام الوثائقية. ويشهد اليوم الأخير من «السينما بعيون قطرية» 2016 في 7 أكتوبر / تشرين الأول حلقتي نقاش تعقد الأولى منهما بعنوان «حالة الأفلام الوثائقية في الخليج»، بينما تخصص الحلقة النقاشية الثانية حول «الجيل القادم من صناع الأفلام الوثائقية»، وتسلط الضوء على مختلف الفرص المتوفرة لصناع الأفلام في قطر من ضمنها ورش العمل والمنح من مؤسسة الدوحة للأفلام وكذلك صندوق الفيلم القطري الذي يروج لصناعة الأفلام المحلية في قطر.