﻿الرئاسة السودانية: «جاستا» يستهدف سيادة الدول ويدخل العالم في فوضى تشريعية

الخرطوم ـ من فادي عيسى: قالت الرئاسة السودانية إن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو المعروف اختصاراً بـ«جاستا» والذي أقرّه الكونغرس الأمريكي مؤخراً «يستهدف الدول وسيادتها ويُدخل العالم في فوضى تشريعية».

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، امس الثلاثاء، أنها «حذرت من عواقب القانون ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع عن إجازته»، مشيرة إلى أنه «ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها مما يدخل العالم في فوضى تشريعية».

وتابعت «لذلك لا يستبعد السودان أن يتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم هذه الحصانة إعمالاً لمبدأ التعامل بالمثل». وأول من أمس الإثنين، شدّد مجلس الوزراء السعودي على أن قانون «جاستا» مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان لوزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين.

والأربعاء الماضي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، قبل أسبوعين، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 أيلول/سبتمبر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.

وفي 11 أيلول/سبتمبر 2001، نفّذ 19 من عناصر تنظيم «القاعدة» باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين. «الأناضول»