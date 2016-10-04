﻿رسميا… البرلمان المصري يقر قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي

القاهرة ـ «القدس العربي»: أقر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة العامة الاولى للفصل التشريعي الثاني المكون من 77 مادة بأغلبية 401 صوت، فيما رفض اقتراح القانون 26 نائبا «غالبيتهم من تكتل 25 ـ 30 المعارض»، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت، وكان المجلس النيابي قد فشل في الوصول لنصاب أغلبية ثلثي أعضائه المطلوبة لتمرير القانون بنهاية دور الانعقاد الفائت، عقب الموافقة المبدئية على مواده، والتوافق على رفع نسبة العلاوة الدورية إلى 7٪ بدلاً من 5٪.

وجاء اقرار القانون في أعقاب تلاوة قراري رئيس الجمهورية الصادرين برقم (423) و(409) لسنة 2016 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول، وقرار فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول على الترتيب.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وكان القانون قد تم رفضه مسبقاً من قبل البرلمان، مع بداية انعقاد المجلس فور انتخابه، إلا أن الحكومة تحايلت على مواد الدستور والقانون، بإرساله مرة أخرى للبرلمان، باسم «قانون الخدمة المدنية الجديد»، بدلاً من الاسم الأول «قانون الخدمة المدنية» ولجأت الحكومة لذلك، لأن مواد الدستور وقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، تنص على عدم مناقشة أو اقتراح أي قانون تم رفضه من قبل البرلمان في دور الانعقاد نفسه.

وأثار هذا القانون، الكثير من الجدل في الشارع المصري منذ طرحه، بسبب مواده التي عارضها غالبية الموظفين في مصر، ويقدر عددهم بقرابة 6 ملايين موظف، بسبب نصوصه التي تمنح صلاحيات واسعة للرئيس المباشر في العمل، قد تصل إلى الفصل حال وجود تقارير وظيفية سيئة، إلى جانب المعاشات والعلاوات، والترقيات. وايضاً من الآثار المحتملة التي يمكن أن تنتج عن دفعات القروض المقدمة من صندوق النقد لمصر، وعلى رأسها تسريح ما يقارب من مليوني موظف عام. وزادت المخاوف ايضا في ان يتسبب القانون بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين بعد أن أصبح أمر تسريحهم أسهل من القانون السابق، ويحتاج فقط إلى بضعة تقارير من الرئيس حول ضعف أداء مرؤوسه.

من جهته كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف وزارته بتعديل قانون النيابة الإدارية بما يتفق مع النص الدستوري في شأن اختصاصتها.

وأضاف العجاتي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن هناك لجنة تم تشكيلها بالوزارة لاجراء التعديلات المتضمنة مسأله توقيع الجزاءات التأديبية.