﻿700 شركة أمنية في البصرة بدون رقابة حكومية

البصرة ـ «القدس العربي»: دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، إلى فرض رقابة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية في البصرة على تحركات الأجانب العاملين في شركات للخدمات الأمنية.

واشار النائب وهو قيادي في التيار الصدري، في مؤتمر صحافي خلال زيارته محافظة البصرة جنوب العراق، إلى أن مسؤولية متابعة تلك الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 700 شركة، محلية وأجنبية، يجب ان تكون من مسؤولية الاجهزة الأمنية وليس وزارة النفط، كما هو جارٍ الآن.

وطالب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية قيادة شرطة البصرة وقيادة العمليات فيها، بضرورة متابعة عمل الشركات الأمنية الاجنبية العاملة في المحافظة.

وقال الزاملي بعد اجتماع عقده في قيادة العمليات مع القادة الامنيين في المحافظة ان هناك بعض الموظفين المدنيين والامنيين العاملين في الشركات الاجنبية يدخلون للمحافظة ولا يعرف مصيرهم بعدها.

كما كشف عن عدم وجود قاعدة بيانات لدى المؤسسات الأمنية في البصرة حول عمل الشركات الأمنية الأجنبية والمحلية في المحافظة، مشيراً إلى ان هناك اكثر من 700 شركة أجنبية ومحلية تعمل في المحافظة، بينها الشركات الأمنية، ولديهم اكثر من 65 الف عجلة مختلفة الانواع و17 ألف قطعة سلاح وعمالة أجنبية لم يتم تنظيم عملهم بالشكل الدقيق.

وفي السياق نفسه، دعا النائب عن البصرة مازن المازني إلى ضرورة ان يكون لقيادتي العمليات والشرطة، الدور في ادارة ذلك الملف ويجب ان توزع قاعدة البيانات لتلك المؤسسات ولا يمكن ان يقتصر هذا العمل لدى موظف في مكتب التصاريح الامنية. واضاف ان ذلك الملف يحمل في طياته شبهات فساد وانه يجب متابعته من الجهات الأمنية المختصة في المحافظة.

وذكر قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري ان القيادة وضعت برنامجاً كاملاً حول التصاريح الأمنية للشركات الاجنبية. وقال إن البرنامج يتضمن ان يكون لوزارة الداخلية والمخابرات وبقية الاجهزة الأمنية العمل المباشر مع الامن الوطني دور بارز في الحد من الخروقات التي ترافق هذا الملف.

وذكر ضابط أمني لـ«القدس العربي»، ان وجود الشركات الأمنية الاجنبية والمحلية في الساحة العراقية منذ 2003، يشكل ثغرة أمنية خطيرة على الامن الوطني، حيث «تسرح وتمرح» هذه الشركات في العراق بحرية وهي مزودة بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات والأجهزة الأمنية، دون متابعة من الأجهزة الحكومية إلا شكلياً. واشار الضابط إلى ان الحكومة لا علم لها بتحركاتهم ونشاطاتهم واهدافهم الحقيقية، وان هناك شبهات قوية وحالات يتداولها ضباط في الأجهزة الأمنية، بقيام بعض عناصر الشركات الأمنية من الأجانب، بأعمال إرهابية مثل الاغتيالات والتفجيرات والتجسس على الأجهزة الأمنية العراقية وعلى شخصيات وقوى سياسية.

يذكر ان الشركات الأمنية الخاصة بدأت العمل الامني في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي بعد 2003، مستغلة الفوضى الأمنية السائدة، التي بررت لبعض الشركات الأجنبية والشخصيات والسفارات، الاستعانة بشركات حماية خاصة لتوفير الحماية لهم، ولكن بعض الشركات لديها برامج أخرى غير معروفة.