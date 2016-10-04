﻿مصادر إعلامية : بان كي مون أعد تقريرا حول رؤيته لنزاع الصحراء

الرباط – القدس العربي: أفادت مصادر إعلامية مغربية أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقبل نهاية ولايته على رأس منظمة الأمم المتحدة، أعد تقريرا حول رؤيته لتسوية نزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر والمتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.

وقال بان كي مون في تقريره إن مبعوثه الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس، سيكثف جهوده خلال المرحلة المقبلة للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفق المواثيق الدولية.

وأكد التقرير، حول خطط الأمم المتحدة لسنة 2017، الذي أعده كي مون، بعد عشر سنوات قضاها، على رأس المنظمة الأممية، أن كريستوفر روس يعتزم الاستفادة من تكثيف الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في العملية التفاوضية، من خلال المشاورات بين المغرب وجبهة البوليساريو عبر زيارة للمنطقة ومقابلة المحاورين الرئيسيين بهدف التوصل إلى حل دائم ومقبول بين الطرفين لقضية الصحراء، كما سيواصل المبعوث الشخصي إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المهتمة، سواء في نيويورك أو في عواصمها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مبعوثه سيعقد جلسات تفاوض مباشرة فور إبداء الطرفين استعدادا كافيا للدخول في مناقشات جدية، ويعتزم المبعوث الشخصي أيضا زيارة جنيف لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالنزاع مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.