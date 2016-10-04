﻿نزوح آلاف المواطنين من دارفور الشهر الماضي بسبب العنف القبلي والحرب

الخرطوم ـ «القدس العربي» : تسبب العنف القبلي وحرب الحكومة ضد الحركات المسلحة في ولايات دارفور في السودان في نزوح آلاف المواطنين من قراهم، الأمر الذي أوجد أوضاعاً إنسانية في غاية السوء وفقاً لتقارير أممية حديثة.

وتعاني منطقة دارفور، من تدفق كبير للنازحين بسبب النزاع الذي يدور منذ أكثر من عشر سنوات وزادت شدته مؤخراً بما جرى في جبل مرة من معارك ضارية بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح، وتضاعفت معاناة الإقليم بوصول لاجئين من دولة جنوب السودان.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن وصول ﻣﺎ يقدر ﺑﻨﺤﻮ 7.000 ﺷﺨﺺ ﻧﺰﺣﻮا حديثا إﻟﻰ قرية ﻛﺘﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﺳﺎ، وكلاهما ﻓﻲ محلية طويلة في ولاية شمال دارفور، ويقول التقرير إن مجموعة كبيرة من اﻟﻨﺎزﺣين اﻟﺠﺪد فروا ﻣﻦ منازلهم ﻓﻲ أواﺋﻞ أيلول/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ الماضي ﺑﻌﺪ القتال اﻟﺬي ﻧﺸﺐ بين المزارعين واﻟﺮﻋﺎة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﺳﺎ، وﺗﻘﻊ ﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮالي 85 ﻛﻠﻢ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ مدينة اﻟﻔﺎﺷﺮ ﻋﺎﺻﻤﺔ ولاية ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر، و65 ﻛﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪة طويلة.

وتقول نشرة صحافية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هنالك تعاوناً بين مفوضية اﻟﻌﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ في ﺸﻤﺎل دارﻓﻮر والفريق اﻟﻘﻄﺮي الإنساني ﻓﻲ هذا الشأن من أجل تقييم الاحتياجات، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ لهؤلاء النازحين اﻟﺠﺪد وذلك بمتابعة من والي ولاية ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر.

وتقول الحكومة السودانية إن دارفور تشهد أمناً وسلاماً غير مسبوقين في الفترة الأخيرة، لكن تقريراً من رئيس مفوضية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المختلطة (يوناميد) صدر في التاسع من حزيران/ يونيو الماضي، يقول إن الصراع القبلي مستمر في المنطقة وذلك بسبب ملكية الأرض والموارد الطبيعية ويكون الصراع عادة بين المجموعات الزراعية المستقرة والرعاة الرحل، وحسب التقرير فقد تسبب ذلك الصراع في ثلث عدد القتلى بالإقليم و40٪ من النزوح القسري.

وعلى صعيد متصل أشار التقرير إلى أن ﺣﻮاﻟﻲ 4.000 ﺷﺨﺺ (812 أﺳﺮة) ﻗﺪ ﻓﺮﱠوا ﻣﻦ 11 قرية ﻓﻲ محلية ﻏﺮب ﺟﺒﻞ ﻣﺮة في ولاية وﺳﻂ دارﻓﻮر وذلك في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺑﻠﺪة ﻗﻠﺪو في أﻋﻘﺎب ﻗﺘﺎل في اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ بين اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ السودانية، والجيش اﻟﺸﻌﺒﻲ لتحرير اﻟﺴﻮدان ـ فصيل ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ محمد نور وحسب ﻘﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﻗﻠﺪو ﻓإن الوافدين اﻟﺠﺪد هم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟلغذاء والمأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت الصحية، والحماية.

وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻓﺎد ﺑﻌﺾ ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ المحلي بوصول المزيد ﻣﻦ النازحين ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻣﺮة إﻟﻰ مخيم نرتتي ﺷﻤﺎل، ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺼﺮم ولم تصدر نشرة رسمية بعدد النازحين الجدد لكن تقدر الأعداد بأكثر من 8.000 نازح وصلوا إلى معسكر نرتتي شمال وسط دارفور من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور ووصلت مجموعة من النازحين الجدد في الحادي والعشرين من الشهر الماضي لمعسكر سورتوني في شمال دارفور قادمين من منطقة قولو.

وأعلن الجيش السوداني رسمياً في الثاني عشر من نيسان/أبريل الماضي، انتهاء التمرد في ولايات دارفور كافة، لكن الحركات المسلحة، خاصة حركة عبد الواحد محمد نور، نفت ذلك رغم اعترافها بالهزائم الأخيرة وانضمام مجموعات منها للحكومة.

ووﻓﻘﺎً لمعطيات ﻣﺸﺮوع تعزيز سيادة اﻟﻘﺎﻧﻮن وتشريعات الحماية ﻓﻲ دارﻓﻮر، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﺈن «أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ دارﻓﻮر هي ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻌﻘﺪة، إﻻ أن معظمها يعود إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ المتزايد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد الطبيعية اﻟﻤﺤﺪودة، ﻣﺜﻞ (اﻷراﺿﻲ، والمياه، واﻟﺜﺮوة الحيوانية) واﻟﺘي ﺗﻌﺘﺒﺮ عنصراً أساسيا ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ قيد الحياة.