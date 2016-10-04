﻿شاهين: نحو إطلاق حملة «مقاطعون» واشتية: على وزير الحكم المحلي أن يعيّن بلديات في غزة

رام الله – «القدس العربي» : بعد قرار المحكمة الفلسطينية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بدون قطاع غزة، وحتى قبل قرار الحكومة الرسمي بتأجيل الانتخابات لستة أشهر بناء على طلب لجنة الانتخابات المركزية، ثارت ردود فعل الشارع والمحللين وحتى السياسيين، بين مؤيد ومعارض ودعوات للمقاطعة، وأخرى تخشى عدم المشاركة منعاً لتفرد جهة بعينها في القرار الفلسطيني.

وكتب المحلل الفلسطيني خليل شاهين على صفحته في فيسبوك «ما جرى يؤكد أولا أن الانتخابات وحدها ليست الحل وأن المدخل لإنهاء الانقسام التوافق الوطني على رؤية شاملة لإعادة بناء البرنامج الوطني المشترك والكيان التمثيلي الواحد والمؤسسات الموحدة والقيادة الموحدة». وأضاف أن القرار يؤكد ثانيا أن مصدر الشرعية هي الإرادة الشعبية وهي إرادة الجميع انطلاقا من حقوق متساوية في الترشح والانتخاب. وسلب حق المواطن أي مواطن في الترشح والانتخاب انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا الحق انتهكته محكمة العدل العليا التي تم توظيف قرارها لأغراض سياسية وسمحت لنفسها بحرمان كل أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع من ممارسة هذا الحق

واعتبر أن الرد هو أن تجسد الإرادة الشعبية موقفها بالامتناع عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. والمطلوب حملة وطنية وشعبية تحت شعار «مقاطعون»: لا لانتخابات تكرس الانقسام. لا شرعية لمن ينتهك الحقوق المتساوية للمواطنين. دعوهم يترشحون وينتخبون ويرقصون وحدهم.

ورد على شاهين الوزير السابق في حكومة حماس عبد الرحمن زيدان الذي قال إنه يخشى أن تكون ردة الفعل بإخلاء الساحة لهم أشد خطرا من المشاركة وعدم السماح بتفرد من يقف وراء القرار. الأمر يحتاج الى حسن تقدير.

من جهته قال الصحافي عيسى رشماوي إنه «إذا بقي لدى الأحزاب اليسارية القليل من «الفكر» و «الذمة» و«الضمير» وتنسى موضوع «الكرسي» لعدة أشهر، يجب أن تخرج وتعلن مقاطعتها أي انتخابات بدون غزة والقدس». وأضاف رشماوي بالعامية «على سيرة القدس. محكمة «العدل» مش جايبة سيرتها مع إنو لما اتحججوا وأجّلوا الانتخابات أول مرة. حطوا القدس حجّة عشان ما تبينش القصة بس عشان حماس في غزة. طب عالقليلة أكتبوا عنها كتابة بس. عشان انصدّق».

واتفق مع رشماوي الناشط جورج نمر عندما قال «اتفق معك حول غزة لأن القرار سياسي داخلي بامتياز ودوافعه معروفة، لكن إذا بقي عدم إجراء الانتخابات مرهوناً بإمكانية إجرائها في القدس فهذا يعني التعيين ثم التعيين ثم التعيين حتى يأتي صلاح الدين، إذا جاز التعبير».

وقال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن قرار محكمة العدل العليا حرمان أهلنا في قطاع غزة من حقهم الدستوري في الانتخاب والمشاركة في العملية الديمقراطية أمر محزن. وحمل اشتية حركة حماس كامل المسؤولية عن تعطيل المسار الديمقراطي عبر تدخلها في الانتخابات والطعونات غير القانونية التي أقدمت عليها ولجوئها الى محاكم غير شرعية. وأضاف «نريد للعملية الانتخابية أن تكون كاملة ومكتملة بما يشمل جميع الأراضي الفلسطينية» .وعبر عن أمله في أن تستقي حركة حماس العبر والدروس مما يحدث، فهدف الانتخابات أن تكون فاتحة للمصالحة ولا يجب أن تتحول لأداة لترسيخ الانقسام ومحاولة إضفاء شرعية عليها كـما أردات حـركة حــماس».

وتابع القول «نأمل أن يتم خلق مناخ مناسب لتمكين إجراء الانتخابات المحلية مع أهلنا مع إبقاء الزخم الشعبي والجماهيري الناهض في قطاع غزة رغم إدراكنا أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى الإحباط. وطالب اشتية وزير الحكم المحلي أن يقوم بتعيين بلديات في قطاع غزة بصفته وزيراً في حكومة التوافق الوطني فهو صاحب الشأن في هذا الأمر.

في غضون ذلك عقدت قوى التحالف الديمقراطي اجتماعا قياديا بحثت قيه قرار محكمة العدل العليا باستكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة. وأكد المجتمعون حرصهم على صون استقلالية القضاء وإبعاده عن اعتبارات الصراع السياسي. وأعرب عن أسفه لهذا القرار الذي يتجاهل متطلبات التقدم نحو إنهاء الانقسام ويتعارض مع المصلحة الوطنية العامة التي تملي أولوية الخروج من مستنقع الانقسام وتجاوز تداعياته . وأكدت قوى التحالف الديمقراطي تمسكها بحق المواطن في انتخاب من يمثلونه وصون الحقوق والحريات الديمقراطية التي يكفلها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، مجددة التعبير عن رأي أغلبية المواطنين في التطلع الى إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث تكون مدخلا لتجاوز الانقسام والتقدم نحو إجراء الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بما يكفل استئناف المسيرة الديمقراطية التي جاء الانقسام ليقطع مسارها. وأعلنت دعمها لما ورد في بيان لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن. ودعت الى المسارعة في إجراء حوار شامل تشارك فيه القوى السياسية كافة الى جانب المؤسسات المعنية من أجل تبين السبل لتجاوز العقبات التي أدت الى تعطيل العملية الانتخابية ومن أجل معالجة أسباب ذلك، بما في ذلك إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة للعملية، بما يمكن من إجراء الانتخابات في الضفة وغزة في آن معا وبأسرع وقت ممكن.