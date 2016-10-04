﻿القصة الكاملة «لأخطر» بيان حزبي أردني وليث الشبيلات يسأل علنا نجل الراحل هزاع المجالي: هل حقا… صدر عنكم؟

عمان ـ «القدس العربي»: لسبب أو لآخر لم تقتصر ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها «تركيبة» مجلس الأعيان الأردني الجديد على بيانات لبعض العشائر تخاطب القصر الملكي وتتهم مطبخ الدولة بالإقصاء أو القصور.

الأهم هو صدور بيان قد يكون الأقسى والأكثر خشونة وبسقف غير متوقع وغير مسبوق إطلاقا لواحد من أهم أحزاب الوسط بقيادة نجل رئيس الوزراء الراحل والوزير والنائب والعين الأسبق أمجد المجالي .

بيان حزب الجبهة الأردنية الموحدة بخصوص «وضع البلاد» العام أعلن عمليا عن ولادة معارضة شرسة من رحم التيارات الوسطية وأثار وسط النخبة الأردنية عاصفة من الجدل دفعت المعارض الشهير ليث الشبيلات لتوجيه استفسار علني عبر «فيسبوك» لرئيس الحزب: أخي أمجد المجالي… هل هذا حقا بيانكم؟

المجالي أجاب علنا أيضا مشيرا لمؤامرة دولية وإقليمية على الأردن ولمسلسل نهب ثروات البلد في الداخل، مؤكدا صدقية البيان عن الجهة المخولة للحزب معلنا: «هذا وطننا ويستحق أن نفديه بالأرواح والمهج».

السقف الذي ورد في مضمون البيان كان قد دفع أحد أجنحة الحزب نفسه للتبرؤ من البيان شكلا ومضمونا وهو ما أعلنه شخص اسمه فاروق العبادي بصفته المنسق العام للحزب مهددا من أصدر البيان بمحاكمته بتهمة «الانتحال».

المجالي رد بإعلان عدم وجود منسق للحزب وبالإشارة إلى أن العبادي سبق فصله من الحزب وسيقدم للمحاكمة بدوره للمحكمة بصفة انتحال صفة حزبية.

رغم ذلك أمر المجالي ببقاء نص بيان الحزب الجريء على منبر الحزب الإلكتروني مبينا ما ورد في النص بالرغم من شمول تشكيلة مجلس الأعيان لجديد لأحد اقطاب الحزب وهو الوزير السابق عبد الرزاق الطبيشات.

البيان الذي يحتوي على بصمات لغة المجالي وهو شقيق وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي وكان وزيرا للعمل في الماضي هاجم «بغلاظة» «مركز القرار في الدولة» متحدثا عن «تزعيم الرويبضة» على رؤوس نبلاء الأمة وعن تدوير عمليات النهب والفساد.

أقر البيان بالمشاركة سابقا في «المسايرة والمداهنة» وقال بأن مؤسسة صنع القرار بالدولة تتصرف بطريقة غريبة وتكاد توصل البلاد إلى الهلاك والدمار المحتم وهناك من يدفع باتجاه تدمير النظام السياسي الأردني والعقد الاجتماعي الموثق وتدمير الشعب الأردني الذي ضاق ذرعا بكل شيء.

وقال البيان: إن فقه الحكم وفقه السياسة المجتمعية يستدعيان أن يخلو العقل الجمعي للدولة بنفسه خلوة صوفية حقيقية لا مصلحية ولا أنانية ولا رفع عتب وأن يتدارس الوضع وأن ينظر إلى أبعد مما هو أمام أنفه فقط.

وفقا لما جاء فيما وصف بأخطر بيان سياسي حزبي أن رئيس الوزراء وحسب الأخبار الموثقة والمنشورة يسأل رئيسا سابقا عن الاسم الرباعي لشخص ثالث يريد أن يعينه في مجلس الأعيان، ووزير يعين ثم يستقيل بعد أربع وعشرين ساعة… وصلنا إلى هذا الحد من التسطيح وعدم الاكتراث.

وقال: نذكر بالأردنيين الذين باتوا يقتلون على حدود اتفاقية وادي عربة ولا بواكي لهم والحكومة تصمت صمت القبور، نذكر بأساليب الجباية والإفقار القسري لأبناء الشعب الأردني الفقير أصلا، نذكر بالوطن الذي يكاد يصبح شركة مساهمة خاصة مقصورة على المحاسيب والمغاريب من الأصدقاء.

ووصل الحزب إلى منحيات غير مسبوقة في الخطاب الحزبي عندما أعلن أن الأمور تسير إما بالقهر أو الابتزاز أو الرشا السياسية ونرى أننا ذاهبون إلى نهاية واحدة محتمة إذا لم نتدارك الأمر فورا وبدون تأخير.

وخاطب البيان صاحب القرار قائلا: الحكم يا صاحب القرار يدور مع علته وجودا وعدما، وما يجري يتبدى وكأنه يمهد لحدوث سنن كونية جبرية تطيح بالفاعل والمفعول به على السواء في وطننا الذي بات يعج بالفوضى السياسية والأخلاقية وصار النهب والسلب نوعا من الفهلوة السياسية .

وأضاف: كممت الأفواه، وساد رؤساء الجباية ووزراء الخداع والتورية، فنسب البطالة التي يدعي الوزراء بها غير صحيحة ونسب الفقر كذلك، وثلث الشباب الأردنيين عاطلون عن العمل ويقضون اليوم في المقاهي والملاهي، وإن سنحت فرصة لأحدهم بالسياحة الجهادية لا يتردد ولا يتأخر.

وقال: إن الثقب أكبر من الرقعة ويحتاج إلى وطنيين أحرار وحكومة لا تسرق ولا تكذب ولا تجبي ولا «تستهبل» الناس .

مضمون البيان غير مسبوق في تاريخ الحياة الحزبية الأردنية والتداعيات تتكاثر بعد الاحتقان الذي أثارته تركيبة مجلس الأعيان الجديد تحديدا. ويرى مراقبون أن لغة أمجد المجالي القاسية في البيان قد يكون مردها الإصرار على تمثيل عائلة المجالي السياسية العريقة في الأعيان بامرأة هي ابنة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي .