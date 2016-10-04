﻿موريتانيا: المعارضة الجادة تعلن رفضها لأي حوار أحادي بلا ضمانات

نواكشوط – «القدس العربي»: حددت المعارضة الموريتانية المتشددة أمس بعد صمت دام أياما، أهمية توفر شرطين اثنين لا تراجع عنهما قبل مشاركتها في أي حوار سياسي مع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وأكدت في بيان وزعته أمس «أن أول هذين الشرطين أن تكون هي نفسها طرفا أصليا في التحضير وتصور الشكل والآليات وتحديد المواضيع والاتفاق على المشاركين، بعيدا عن دعوات الطابع الكرنفالي الذي يُفقد الجدية والتوازن ويؤدي للتمييع ويهيئ للمخرجات المشبوهة».

وأوضحت «أن شرطها الثاني للمشاركة هو توفر الضمانات الكافية للحوار خصوصا تلك التي تضمن حياد الدولة والإدارة وأجهزتهما وتخلق أجواء الشفافية وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي منتظر وأن يفضي الحوار إلى آليات واضحة وتوافقية لتنفيذ ومتابعة المخرجات».

وشددت المعارضة المنتظمة في منتدى الديموقراطية والوحدة على «أنها توصلت لشروطها التي حددتها، عبر تجاربها السابقة مع نظام محمد ولد عبد العزيز وتجارب الآخرين معه التي تؤكد سعيه للحوار شكلا واحتفالا وزهده فيه مضمونا ونتائج، ونقضه لمقتضاه في أول سانحة أو استحقاق، مما جعل الإقدام على الحوار معه يقتضي تمهيدا وتحضيراً وضمانات توفر الحد الأدنى من الأمل فيما نحن مقدمون عليه».

وأشارت في بيانها إلى «أن الحوار حسب رؤيتها، له مستويان أولهما مستوى سياسي مستعجل يتعلق بالإصلاح السياسي والانتخابي، والثاني مستوى وطني لازم يقتضي وضع الأسس وفتح الآفاق لحل المشاكل الوطنية الكبرى تعايشا وسلما وتحررا من كل أشكال الاسترقاق ومخلفاته، وما يتبع ذلك من ملفات وقضايا توضع لها آليات المواصلة والاستمرار حتى يخرج الوطن بمقاربة جامعة تحقق العدل وتضمن المواطنة المتساوية وتضع البلاد على طريق التقدم والرقي».

وأكدت المعارضة المتشددة «أنها بذلت في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، جهوداً معتبرة لإنجاح فرص الحوار، وفاء منها لهذه المنطلقات والمعاني، وحرصا منها على أن تجنب البلاد مسارات التوتر والتأزم».

وأضافت «أجرينا اللقاءات الكثيرة مع رسل السلطة، وعبرنا عن مرونة عالية ومسؤولة، وناقشنا بعقول مفتوحة، وقدمنا اقتراحات ومقاربات وأوضحنا استعدادنا لنقاش ما يُقدم حولها أو بديلا عنها. ولكننا للأسف وجدنا نظاما يحسن قول شيء وفعل نقيضه، وجدنا نظاما يظهر استعدادا ثم ينهيه التفافاً، وجدنا نظاماً يعود لسلوك الاعتقالات ومضايقة المحتجين (شباب 25 فبراير، أطر حركة «إيرا»)، ويشهر أسلوب المحاصرة والتضييق والخنق في حق الإعلام ومؤسساته الحرة».

«وهنا نؤكد للرأي العام، تضيف المعارضة، أننا لم نجد من الطرف الحاكم أي التزام جدي مكتوب حول الأمور والنقاط التي طرحناها رغم طلبنا لذلك واعتبارنا إياه مظهراً من مظاهر الجدية المطلوبة».

وبخصوص الحكومة التوافقية، أكد بيان المعارضة «أن السلطة حاولت أن توهم أن قضية الحكومة هي العقبة الوحيدة في طريق الحوار وأن كل هدف المنتدى هو حكومة يشارك فيها ويستوزر بعض قياداته فيها، ومن حق الشعب على المعارضة توضيح أمر هذه الحكومة».

«لقد قلنا، تضيف المعارضة، إن أهم العناوين ذات الصلة بالانتخابات وشفافيتها وتكافؤ الفرص فيها هي تطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات ونزاهتها وسلوك الإدارة في شأنها، ومعاقبة المخالفين من عناصر الإدارة والقائمين على مختلف الأسلاك، وتحييد إمكانات الدولة وخدماتها ومصالحها من التوظيف السياسي والانتخابي، وتوفير الوسائل لمختلف الجهات والأجهزة القائمة على الانتخابات في مختلف مراحل مسارها (قبل الاقتراع وأثناءه وبعده)».

«وأوضحنا، أن هذه المهام تدخل في صلاحيات الحكومة حصرا أو مبادرة، ولذلك لا بد من حكومة توافقية للإشراف وضمان النزاهة، وزدنا على ذلك إن أي اقتراح يسوي هذه القضايا والعناوين مستعدون لسماعه والتفاعل الإيجابي معه، ولكن يبدو أن الأهداف من الحوار مختلفة وأجندته عندنا وعند النظام متباينة، فنحن نريد حواراً وهو يريد احتفالا! نحن نريد لقاء جديا يتداول فيه الجميع حول شؤون البلد ويؤسس لإصلاح حقيقي عميق، وهو يريد زفة لتمجيد الرئيس والثناء على السلطة وإظهار محاسن سياسة يغلب عليها السوء والفساد».

وحمل بيان المعارضة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز «كامل المسؤولية في إفشال جهود إطلاق حوار وطني حقيقي وجاد وفي كل ما يترتب على ذلك».

وجدد البيان التأكيد على «استمرار المعارضة في موقفها الداعي إلى الحوار الجدي واستعدادها له ما إن توفرت أجواؤه»، داعية «جميع القوى الوطنية الرافضة للحوار ـ الكرنفال، للتشاور والتنسيق في وجه مسار يحق للجميع كل الشك في النوايا منه وفيما يُراد منه».

ودعت المعارضة في بيانها جميع فعاليات وأقطاب المنتدى المعارض «لليقظة والتعبئة فالفترة المقبلة تستلزم العمل الجاد، تضيف المعارضة، فبلادنا تحتاجنا والديمقراطية والاستقرار في خطر من هذا السلوك الأحادي المستفز».

وأضاف البيان «أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أقدم، وفاء منه لطبيعته وتكذيبا للذين ظنوا به خيراً، على إطلاق «حواره» مساء الخميس الماضي في جو بدا للموريتانيين عملا مكررا رديء الإخراج، مقدماته تنبئ عن مخرجاته، وبداياته مؤشر على نهاياته».

«لقد أعلناها في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يضيف البيان، أكثر من مرة أن الأزمة التي تعيشها موريتانيا، والمشاكل الجمة التي تعرفها مختلف قطاعات الدولة، والأفق المسدود أمام الأجيال، والفساد والتخبط الذين يطبعان السلوك العمومي، وأوضاع ساكنة يجتمع عليها ارتفاع الأسعار واستفحال البطالة ورداءة الخدمات العامة. إن كل ذلك وغيره يحتاج مسؤولية يتعالى أصحابها عن الكثير ويقدرون الحال والمآل».

وخلص البيان إلى التأكيد على»أن هذا الوضع يحتاج حواراً جديا تتداعى له مختلف الأطراف وفق منهجية تفضي إلى نتائج على مستوى التحديات ومخرجات ترسي الديمقراطية وتفتح الباب أمام التداول السلمي على السلطة».

وفيما تذهب المعارضة المتشددة هذا المذهب، تتواصل جلسات الحوار الوطني الشامل بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون 70 حزبا من الأغلبية و28 حزبا من أحزاب المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني اضافة إلى حضور كبير للشخصيات المستقلة والموريتانيين في الخارج.

وأكدت اللجنة الإعلامية للحوار أمس «أن جلسات الحوار ثمرة لنقاشات وحوارات سياسية امتدت بين قادة الأطياف المشاركة طوال الأيام الماضية التي تلت انطلاق الحوار، تمكنت من خلالها تلك القيادات من تذليل العديد من الصعوبات الفنية حيث تم وضع المشاركين في ظروف تمكنهم من القيام بالدور المنوط بهم على أكمل وجه من أجل إنجاح الحوار الذي يعلق عليه الموريتانيون آمالا عريضة بالدفع بالوطن قدما على طريق التقدم والحوار».

وينتظم المشاركون في أربع ورشات أولاها معنية بإلاشكاليات السياسية والانتخابية، وتشمل تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 ومراجعة مدونة الانتخابات لتصبح توافقية وانتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة الجميع ومراجعة النسبية وتوسيعها واللجنة المستقلة للانتخابات والمجالس الجهوية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية وتمويل الأحزاب السياسية والمال السياسي والشفافية في تمويل الأنشطة السياسية واللامركزية (البلديات والمجالس الجهوية) والشفافية في تسيير الشأن العام.

وتعنى الورشة الثانية بالإصلاحات الدستورية وتضم استحداث نائب الرئيس ومراجعة المادة 26 (جديدة) المتعلقة بسقف عمر المترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية وحالات شغور المنصب وصلاحيات الهيئات الدستورية وشعارات الدولة ورموزها (النشيد والعلم) ومراجعة تمثيل الولايات في البرلمان.

وتركز الورشة الثالثة على تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية، بما في ذلك فصل السلطات، واستقلالية القضاء والإصلاحات القضائية، وحياد الإدارة وتحسين فاعليتها، والولوج إلى وسائل الإعلام العمومية ومعالجة مخلفات الاسترقاق وتصفية المظالم والإرث الإنساني والحالة المدنية ودعم الجيش في مهمته الأساسية (الجيش الجمهوري) والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.

أما الورشة الرابعة فتعنى بالحكامة الاقتصادية والمالية، وتشمل تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية ومراجعة اتفاقيات الصيد والمناجم ودعم المواد الأساسية (برنامج أمل ) ومراجعة نظام الأجور وإنشاء مرصد وطني لمراقبة الصفقات.