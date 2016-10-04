﻿بعد عشرات البراميل المتفجرة… مسيرات في ريف دمشق تطالب الفصائل الثورية بمصالحة النظام حفاظا على الأرواح

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: شنت قوات النظام حملة عسكرية هي الأعنف في نوعها منذ عقد اتفاق الهدنة بين قوات المعارضة في بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق، والنظام السوري، وارتفعت وتيرة والموجهات، بعد أن حاولت القوات النظامية التقدم في بلدة الهامة، في ظل استهداف المنطقة بعشرات البراميل المتفجرة وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة، خلال الأيام القليلة الفائتة، مما دفع الأهالي إلى الخروج بمسيرات جابت البلدتين المتلاصقتين، وطالبت فصائل الثوار بالقبول بمصالحة النظام، وإخراج الرافضين لعملية التسوية إلى خارج المنطقة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وقال الناشط الإعلامي عبد الرحمن فتوح من أهالي بلدة قدسيا لـ «القدس العربي»: ان أهالي البلدتين بالتعاون مع النشطاء قاموا منذ الأمس بالتحضير للخروج بمسيرة أهلية، تدعو للسلم وترفض كل أشكال الحرب في المنطقة، وتطالب كل من لا يريد التسوية وتحقيق الأمان في البلدة أن يخرج حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك على أن يخرج الأهالي بمسيرتهم من مسجد العمري في قدسيا ويتابعون المسير باتجاه بلدة الهامة بعد صلاة الظهر».

وأردف المتحدث «اتفاق الأهالي تم فعلا حيث تجمع أكثر من ثلاثة آلاف مدني من أهالي ووجهاء ونشطاء بلدة الهامة من نساء ورجال كانوا قد نزحوا إلى قدسيا، وأقاموا مسيرة جابت قدسيا واتجهت إلى الهامة المجاورة، في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار بين قوات النظام وفصائل المعارضة».

التوصل لاتفاق تهدئة بين الثوار وقوات النظام جاء بعد إعلان لجنة المصالحة عن موافقة الثوار بشكل مبدئي قبول التهدئة بشروط معدلة عن تلك التي اقترحها النظام سابقا، خلال اجتماع ضم عميد بالحرس الجمهوري ولجنة المصالحة المشتركة في قدسيا والهامة المحاصرتين. حمل المتظاهرون من المدنيين لافتات كتب عليها «نعم لخروج كل شخص في خروجه أمان المنطقة»، «نعم للسلم لا للحرب – الهامة أرض السلام»، وذلك خوفا من عودة القصف، واستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة وصواريخ النظام ومدفعيته.

وكان النظام السوري قد عرض على بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق شمال غرب العاصمة، قبل نحو خمسة أيام، شروطا تقضي بتسليم كل أنواع الأسلحة من ثقيلة وخفيفة ومتوسطة المتواجدة لدى كتائب المعارضة المسلحة في البلدتين، وتسوية وضع شاملة، وإخراج كل رافض لعقد المصالحة، وإعادة المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية إلى صفوف قوات النظام، والعمل على تشكيل لجان أهلية تعمل على حواجز المدينة، يتم تسليحها من قبل الحرس الجمهوري، وتكون تابعة لقوات النظام، وتحت إشرافها المباشر.