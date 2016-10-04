﻿العراق يبدأ بثاً إذاعياً قبل هجوم الجيش لتحرير الموصل وواشنطن والأمم المتحدة تدعمان الحكومة العراقية

بغداد ـ وكالات: قال التلفزيون الرسمي العراقي إن العراق بدأ بثاً إذاعياً أمس الثلاثاء لمساعدة سكان الموصل على البقاء آمنين خلال الهجوم العسكري المقبل لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أكبر مدينة خاضعة لسيطرتهم. في هذا الوقت تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، امس، بدعم العراق لمواجهة «كارثة إنسانية» يمكن أن تشهدها الموصل (شمال) وفي السياق نفسه أعلنت الأمم المتحدة انها تنشئ مركزاً للعمليات الإنسانية استعداداً لمعركة الموصل.

وأعلنت بغداد ان الإذاعة التي اطلقتها ستبث تعليمات بشأن الطرق المحتملة للخروج الآمن والأماكن التي يتعين تجنبها وأين يجدون المساعدة وأرقام التليفونات التي يتصلون بها عند الطوارئ خلال الهجوم. وسيكون مقر إذاعة جمهورية العراق في الموصل في بلدة القيارة التي تبعد 60 كيلومتراً جنوب الموصل والتي توجد فيها قاعدة جوية ستعمل كمركز لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والتي تدعم الوحدات العسكرية العراقية.

وقال قادة عسكريون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يريد السيطرة على الموصل هذا العام وإن الهجوم على المدينة قد يبدأ هذا الشهر. ويسير التخطيط الإنساني بالتوازي مع الاستعدادات العسكرية مع توقع الأمم المتحدة أن يفر مليون شخص من المدينة في كل الاتجاهات.

والموصل التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب مليوني نسمة هي آخر مدينة رئيسية ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وقد تشير استعادة السيطرة عليها إلى هزيمة التنظيم في هذا البلد.

وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، امس الثلاثاء، بدعم العراق لمواجهة «كارثة إنسانية» يمكن أن تشهدها الموصل (شمال)، مع بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، لتنظيم «الدولة».

وقال السفير الأمريكي بالعراق دوغلاس سلمان، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المهجرين العراقي جاسم محمد، بمقر الوزارة، إن «واشنطن تتعهد بالاستمرار في دعم بغداد لمجابهة الكارثة الإنسانية التي من الممكن أن تحصل في الموصل بعد تحريرها».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مساعدة العراق على إزالة العبوات الناسفة من الفلوجة (غرب) استعداداً لعودة العوائل بأسرع وقت ممكن».

من جهته، أشار الوزير العراقي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن «عملية النزوح التي تجري وستجري مستقبلاً تحددها العمليات العسكرية»، مبيناً أن نازحي مدينة الشرقاط (محافظة صلاح الدين) عادوا لمناطقهم خلال 24 ساعة.

ويشهد العراق أكبر موجة نزوح بتاريخه بعد سيطرة «التنظيم» على عدد من المناطق عام 2014، إذ تقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون.

في هذه الاثناء أعلن «يان كوبيش» رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إنشاء مركز للعمليات الإنسانية في محافظة أربيل، في الإقليم الكردي شمالي العراق، استعداداً لمعركة الموصل (شمال).

وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد مدينة الموصل، الشهر الجاري، نزوح أكثر من مليون شخص مع بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة الخاضعة، منذ أكثر من عامين، للتنظيم.

وقال على هامش لقائه رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي لبحث معركة الموصل، إن «ممثلية الأمم المتحدة أنشأت مركز العمليات الإنسانية في أربيل، يعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين».

وأضاف كوبيش، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية، أن «بعثة الأمم المتحدة في العراق مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات للشعب العراقي».

وقال الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، حسب البيان نفسه، إن «لاستعدادات لمعركة تحرير الموصل جارية وفق خطة محكمة لطرد التنظيم والقضاء عليهم، وفي الوقت نفسه، تهيأت كافة المستلزمات للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم بالإضافة إلى إغاثة النازحين وتوفير الأماكن الملائمة لإيوائهم لحين عودتهم إلى مناطق سكناهم».

وأضاف «أولوياتنا الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المدنيين المحتجزين كأسرى لدى عصابات التنظيم الإرهابية، ومن خلال المعارك التي خضناها ضد الإرهابيين، أصبحت لدينا الخبرة الكافية حول كيفية الحفاظ على البنى التحتية للمدن وكذلك الحفاظ على ممتلكات المدنيين».

وقال رعد الدهلكي، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، إن خمس محافظات من المقرر أن تتولى استقبال نازحي مدينة الموصل، مع انطلاق العمليات العسكرية، هي (أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، صلاح الدين)، شمالي البلاد.

وأضاف الدهلكي، أن «الحكومة الاتحادية مقصرة في موضوع دعم ملف النازحين، العام 2016 شارف على الانتهاء، وحتى الآن أطلقت الحكومة 40٪ فقط من الأموال التي خصصت لدعم النازحين في الموازنة الاتحادية».

وأبدى الدهلكي خشيته من حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع تدفق النازحين من مدينة الموصل باتجاه المدن الأخرى مع انطلاق العمليات العسكرية، مضيفاً أن «الإجراءات، التي اتخذت حتى الآن، لا تتناسب مع الأرقام المتوقع نزوحها من مدينة الموصل».

وفي يونيو/حزيران 2014، استولى «التنظيم» على عدد من المدن العراقية، بينها الموصل، ومنذ مايو/أيار 2016، بدأت الحكومة في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من «التنظيم»، كما تقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.