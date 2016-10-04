﻿دفن منفذ هجوم «مانيونفيل» في المغرب بعد رفض فرنسا دفنه على أراضيها

باريس – «القدس العربي»: عثرت عائلة العروسي عبالا أخيراعلى قبر لدفن جثمان ابنها الذي لم تجد له ترابا فرنسيا يوارى فيه ما تبقى من جثته التي تحولت إلى أشلاء بعدما قامت القوات الفرنسية بتصفيته عقب إقدامه على ذبح ضابط كبير وزوجته في مدينة مانيونفيل في الضاحية الباريسية في 13 تموز/ يوليو الماضي.

وأكد فكتور ليما محامي عائلة العروسي عبالا يوم الاثنين أن «السلطات المغربية قبلت، لظروف إنسانية، أن يدفن على أراضيها» على اعتبار أنه يحمل الجنسية المغربية، بعدما كانت رفضت في أول الأمر . وأضاف المحامي أن عائلة العروسي عبرت عن «ارتياحها بعدما تمكنت أخيرا من دفن جثمان ولدها في أرض أجداده».

وكانت بلديات فرنسية عدة، بينها بلدية مونت لاجولي حيث كان يقطن الجاني مع عائلتة، رفضت دفنه في مقابرها وعبرت عن خشيتها من أن يتحول قبره «لـمزار للمتطرفين»

. جدير بالذكر أيضا أن مسجد مونت لاجولي كان قد رفض صلاة الجنازة عليه كما عارض مسؤولو الجالية الإسلامية في المدينة منذ البداية فكرة دفنه في المقبرة الإسلامية.

وأمام هذه الأزمة وبقاء جثمان عبالا في المشرحة أكثر من شهرين كانت عائلته قد قررت اللجوء للقضاء من أجل الإسراع في دفنه، لكن المحاكم الفرنسية رفض البت في القضية وحولتها للمجلس الدستوري الذي يعتبر أكبر هيئة قانونية في البلاد، لكن القرار لم يصدر بعد، ومن المتوقع أن يكون في بداية العام المقبل، وهو ما دفع بالعائلة للبحث عن حل دفنه في المغرب.

وتعود قضية دفن منفذي العمليات الإرهابية في فرنسا للواجهة كل مرة، بسبب رفض البلديات الفرنسية دفن جثث هؤلاء المسلحين على أراضيها وفي مقابرها وبسسب رفض بعض العائلات أيضا تسلم جثامين أبنائها خشية العار الذي لحقها. بلدية تولوز مثلا كانت رفضت دفن محمد مراح منفذ الهجوم على الشرطة وعلى مدرسة يهودية في آذار / مارس 2005 إلا أن القضاء أجبر البلدية على دفنه شرط أن يبقى قبره مجهولا وأن يتم ذلك ليلا من دون مراسم. كما أن الجزائر كانت قد عبرت عن رفضها القاطع استقبال جثمان محمد مراح على أراضيها. ولشيء نفسه حدث مع كل من أمادو كوليبالي والأخوين كواشي الذين نفذوا الهجوم المسلح على جريدة «شارلي ايبدو» والمتجر اليهودي بحيث لم يتم دفنهم إلا بعد حكم قضائي ملزم للبلديات.