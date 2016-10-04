﻿الإفراج بوساطة عمانية عن رهينة دولية خطفت في صنعاء قبل شهور

عواصم ـ وكالات: أفادت مصادر دبلوماسية في مسقط أمس الثلاثاء ان الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواس التي افرج عنها الاثنين بعد عشرة اشهر من الاحتجاز في اليمن، كانت ضحية «مخطط اجرامي» لطلب فدية.

وكانت حواس خطفت في الاول من كانون الاول/ديسمبر 2015 في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح منذ ايلول/سبتمبر 2014. وافرج عنها مساء الاثنين ووصلت إلى العاصمة العمانية التي سبق لها ان ادت ادوارا في عمليات الافراج عن رهائن محتجزين في اليمن.

وقالت المصادر ان عملية الاحتجاز التي تعرضت لها الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الاحمر «كانت عبارة عن مخطط اجرامي بهدف كسب المال»، من دون ان تستبعد وجود «صلات» بين محتجزي حواس (38 عاما)، واطراف سياسيين لم تحددها.

إلا ان اللجنة الدولية آثرت عدم التعليق على الأسباب.

وقالت المتحدثة باسمها في صنعاء ريما كمال «نفضل عدم التكهن بالأسباب خلف خطف نوران وما إذا كانت فعلا إجرامية أم لا (…) ما يهم الآن هو ان زميلتنا أفرج عنها وهي حاليا بأمان».

اضافت «لن نشارك أي معلومات متعلقة بالخاطفين أو هويتهم» وذلك لضمان سلامة افراد اللجنة العاملين في اليمن.

واعلنت وزارة الخارجية العمانية مساء الاثنين انه بناء لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد «لتلبية التماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواس المفقودة في اليمن منذ شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المذكورة في اليمن ونقلها إلى السلطنة مساء اليوم (أمس)، تمهيدا لعودتها إلى بلادها».

ولم يوضح البيان الأطراف التي نسقت معها مسقط لاطلاق سراح حواس التي خطفت مع موظف يمني يعمل لدى اللجنة، إلا انه تم الافراج عنه بعد ساعات فقط من العملية.

وأمس الثلاثاء، اكدت المصادر الدبلوماسية ان حواس تواصلت مع ذويها في تونس، وانها «تخلد للراحة حاليا، وستبقى في مسقط ليومين او ثلاثة»، مرجحة ان تتجه بعدها إلى جنيف حيث مقر الصليب الاحمر الدولي.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة ستيفن أوبراين يوم الاثنين (3 أكتوبر تشرين الأول) إنه على الرغم من تفادي المجاعة حتى الآن في اليمن لا يزال الوضع مأساويا.

وأضاف بعد جولة في مدينة الحُديدة الساحلية أن النظام الصحي في اليمن على شفا الانهيار.

وأردف بعد زيارة مستشفى محلي في المدينة ومشاهدة صور «مروعة» للعديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية «نجحنا في تجنب الوصول لحالة المجاعة لكن الوضع شديد السوء بالفعل».

وقال «لدينا سبعة ملايين شخص يعانون من سوء تغذية حاد وخطير. شاهدت أطفالا رُضَعا في عنابر التغذية وقسم الأطفال في المستشفى والأمر مروع.. شديدو النحافة ولديهم سوء تغذية حاد. لقد روعني ما شاهدت. لذلك نحتاج ليس فقط للحصول على طعام وإنما مواد طبية لأن الخدمات الصحية أيضا تتدهور بشدة».

وحتى قبل الحرب كان اليمن من أفقر دول العالم العربي ويعتمد بكثافة على الواردات لسد احتياجات الغذاء والوقود والمواد الطبية.

ويستورد اليمن أكثر من 90 ٪ من احتياجاته الغذائية التي تشمل معظم احتياجاته من القمح والأرز. ويحتاج نحو 21 مليونا من 28 مليون نسمة في اليمن مساعدات غذائية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.

ومنذ آذار/ مارس الماضي تواجه شحنات الغذاء إلى اليمن فحوصات مطولة وتأخيرا بسبب ظروف الحرب الأهلية الممتدة منذ 18 شهرا.

ودعا أوبراين جميع الأطراف إلى رفع القيود والعقبات غير الضرورية على حركة المساعدات والأغذية المطلوبة في أنحاء اليمن.

وأضاف «نحتاج تسهيلات أكبر من السلطات على كافة المستويات سواء هنا في صنعاء أو الحديدة أو أي مكان في اليمن. ينبغي أن توفر لنا السلطات تسهيلات أكبر وأسرع ولا تفرض أعباء إدارية في طريقنا ولا تُضيق علينا الخناق».

وقال إن أحدث آليات الأمم المتحدة للفحص والتدقيق تضمن توفر «الثقة الكاملة» في أن الشحنات التي تنقل مواد حيوية لداخل البلاد موثوقة.

وحذر من أن نقص التمويل سيُفاقم الوضع السيئ بالفعل. وأضاف أن التمويل الحالي من المانحين الدوليين ما زال 46 بالمئة.

وعلى الصعيد العسكري، أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، عن تحرير موقع استراتيجي، بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، بعد معارك مع جماعة «أنصار الله» (الحوثي)، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان مقتضب إن «قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكّنت من تحرير جبل بحرة الاستراتيجي في منطقة حريب، في مديرية نهم شرقي صنعاء، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي وصالح». وأضاف أن «عملية التحرير تمت بمساندة من طيران التحالف العربي الذي شنّ 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات المليشيات».

ويُعدّ «جبل بحرة» الذي تم تحريره، أعلى قمة في منطقة حريب، البعيدة عن العاصمة صنعاء بحوالي 50 كم.

ولم يتسن أخذ تعليق من «الحوثيين» حول ما أفاد به الجيش اليمني، أو التحقق من مصدر مستقل.