﻿المعارضة الجزائرية تتفق على رسم صورة قاتمة للوضع وتنقسم بشأن الانتخابات

الجزائر «القدس العربي»: اجتمعت أحزاب المعارضة الجزائرية المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة بعد غياب دام أشهر، وهو اجتماع جاء لمناقشة الأوضاع السياسية ورسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة. ورغم أن المشاركين في هذا اللقاء رسموا صورة قاتمة للوضع السياسي في البلاد، الا أنهم لم يفصلوا في موضوع المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمها، حتى وإن كانوا شبه مقتنعين بأن الانتخابات لن تكون نزيهة.

وقال علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق إنه مادامت السلطة واثقة من شرعيتها ومن دعم الشعب لها، فلماذا تخشى من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الضامن الوحيد لمشاركة شعبية واسعة في الانتخابات المقبلة، والطريق الوحيد للخروج من الأزمة.

واعتبر أن النظام الجزائري مازال يعيش حالة تخبط بسبب مشكل شغور السلطة، معتبرا أنه مادام لم يعالج مشكل الشرعية، وما لم تعاد الكلمة الى الشعب ليختار بكل سيادة وحرية من يمثله ومن يحكمه، فإن البلاد ستبقى تتخبط في أزمات متعددة، بدليل أنه منذ 2014، فإن الأمور زادت سوءا، والأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وحيرة السلطة حيال إيجاد حلول لها، خير دليل على أن ما حذرت منه المعارضة في وقت سابق يتجسد في الواقع.

وانتقدت الأحزاب والشخصيات المشاركة في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة قانون الانتخابات الجديد، الذي مرره البرلمان الصيف الماضي، معتبرة أن القانون جاء ليكرس توجه السلطة في التضييق على العمل السياسي، والتقليص من هامش المناورة المتاح للمعارضة، ويتناقض بشكل كلي مع الخطاب الرسمي، الذي يتحدث عن تكريس الممارسة الديمقراطية، وإتاحة المجال أمام المعارضة، وكذا الترويج لإنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وذكر الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي أن الادارة ما زالت تهيمن على العملية الانتخابية، وأن هذه الإدارة موظفة من قبل السلطة، وتخدم توجهاتها، وتعمل على تحقيق رغباتها فيما يخص نتائج الانتخابات، وأن ما يقال عن إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات لن يغير في الأمر شيئا، لأن الأمر الأول والأخير بيد الإدارة التي تبقى هي الرقم الأساسي في المعادلة الانتخابية.

ووقعت الأحزاب والشخصيات المشاركة في الاجتماع على مذكرة مشتركة حذرت فيها من المخاطر التي تتهدد البلاد، معتبرة أن شغور السلطة أدى بالبلاد إلى وضع غير مسبوق، وتسبب في ظهور مراكز عدة لاتخاذ القرار غير دستورية وغير ظاهرة للعيان، وأن الصراعات بين مختلف هذه المراكز يمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد.

وأشارت أحزاب وشخصيات المعارضة إلى أن هذا الوضع نتجت عنه انعكاسات سلبية، مثل تزايد الرشوة والفساد ونهب المال العام، وكذا دخول المال المشبوه إلى السياسة وتأثيره على القرار، وانفجار فضائح مالية تورط فيها أعضاء العصبة السياسية والمالية أو أقربائهم، فضلا عن الوضع الاجتماعي الذي يزداد تدهورا وينذر بانفجار وشيك، بسبب الضغوط الممارسة على المواطن، الذي يجد نفسه يدفع ثمن سوء تسيير من يحكمون البلاد.

وعلى جانب آخر فضلت هيئة التشاور عدم اتخاذ موقف موحد بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم اقتناعها بأن هذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، وفضلت ترك الموضوع للمؤسسات الداخلية الخاصة بكل حزب، تفاديا للانشقاقات التي قد تحدث في صفوفها بسبب هذه المسألة، خاصة بسبب الضغوط التي تمارسها القواعد على بعض قيادات أحزاب المعارضة، ودفعها لها للمشاركة في الانتخابات.