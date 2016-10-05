﻿المرشحة البلغارية الجديدة لمنصب أمين عام الأمم المتحدة لـ«القدس العربي»: سأعمل على جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لحل أقدم النزاعات

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: تحدثت البلغارية كريستالينا غورغييفا، المرشحة لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، أمام الجمعية العامة، مستهلة كلمتها بالإقرار بتأخرها في اللحاق بركب المرشحين السابقين الذين أعلنوا ترشحهم باكرا، وأشارت إلى أنها كانت تفضل المثول أمام الجمعية العامة في وقت أبكر، خاصة وأن «سيرتها الوظيفية تتسم بالشفافية والانفتاح».

وغورغييفا هي البلغارية الثانية التي تدخل السباق للوصول إلى منصب الأمين العام بعد إيرينا بوكوفا التي تشغل الآن منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو. إلا أن حظوظ بوكوفا بدأت تتضاءل بسبب الموقف السلبي غير المعلن للولايات المتحدة حيث أبدت امتعاظا من مواقفها من دعم انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو.

وقد أكدت غورغييفا اهتمامها الخاص بقضية التغير المناخي وتمويل التنمية المستدامة والمساعي الإنسانية. فيما تحدثت عن التقدم الكبير المحرز، أشارت أيضا إلى استمرار عدم المساوة والإجحاف والتعدي على حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية الحادة.

وعددت أيضا الصفات والميزات التي ستوفرها لمهمة قيادة الأمم المتحدة، في حال تم اختيارها، بما فيها القدرة على تجاوز التعقيدات وتقديم حلول ذكية وقادرة على التكيف مع العالم المتغير بسرعة. ودعت إلى تحسين القدرة على الأزمات التي على وشك الانفجار والتنبؤ الأفضل في ما هو آت، وأن تكون الأمم المتحدة أفضل استعدادا للتعامل مع المستجدات، باستخدام كل الأدوات المتاحة للمنظمة الدولية.

وتشغل غورجيفا حاليا منصب المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية. وكانت أيضا المسؤولة عن المساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية وشغلت عددا من المناصب في البنك الدولي.

وبعد مداخلتها التي تجاوزت الساعتين أمام أعضاء الجمعية العامة حول أهليتها للترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، إلتقت مع الصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة. وقد تلقت العديد من الأسئلة وكان من بينها سؤال «القدس العربي» حول كيفية التعامل مع دولة تنتهك القانون الدولي صباح مساء «فقد تحدث كل أمين عام سابق ومجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية عن لا شرعية بناء المستوطنات ومع هذا تصر إسرائيل على الاستمرار في هذه الممارسة التي تنتهك القانون الدولي فكيف ستتعامل السيدة غورعييفا فيما لو إنتخبت أمينا عاما للمنظمة الدولية»؟

قالت غورغييفا بصوت حذر ومتقطع «هذا الصراع ما زال مستمرا منذ وقت طويل وهو يؤثر على الشعوب المعنية والمنطقة والعالم. لم يتم حل هذا الصراع رغم أن ثمانية أمناء عامين دعموا الحل السياسي دون جدوى. بالنسبة لي لن أتراجع أو آخذ مقعدا خلفيا في بذل مزيد من الجهود للتقدم في هذا المجال وإحضار الطرفين لحل الأزمة فبدون الطرفين الأساسيين لن يكون هناك حل. وهذا هو دور الأمين العام ودور المجتمع الدولي». وتابعت «القدس العربي» متساءلة حول رأي غورغييفا في الحل القائم على الدوليتن فقالت إن حل الدولتين هو أحد الخيارات التي تم التوافق حولها كحل ممكن ولكن للأسف لم نصل إلى هناك ولكننا سنتابع بشيء من الأمل والإصرار».

وتعليقا على إجابتها صرح الصحافي المعتمد لدى الأمم المتحدة أحمد فتحي ردا على سؤال «القدس العربي» حول إجابتها: «إتسم جوابها بالجبن والتردد والسطحية لأنها تعرف أن كل كلمة قد تتفوه بها قد تكلفها المنصب بعد أن أخذت درسا من بنت بلدها إيرينا بوكوفا».