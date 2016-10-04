﻿حماس ترفض المساس بشرعية «قضاء غزة» وتهاجم فتح والحكومة وترفض تأجيل الانتخابات وتدعو لاستئنافها من حيث انتهت

غزة – «القدس العربي» : جددت حركة حماس موقفها الرافض لقرار محكمة العدل العليا، وكذلك قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية . وطالبت باستئناف هذه العملية من حيث انتهت، وشنت في ذات الوقت هجوما على حركة فتح، وحملتها المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وأكدت أنها ستدرس الخيارات المتاحة مع الفصائل الفلسطينية للتصدي لهذا القرار.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، إن حركته فوجئت منذ البداية حينما أعلنت الحكومة في رام الله قرار إجراء الانتخابات المحلية بدون أي توافق وطني على المواعيد والترتيبات، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك أبدت الحركة «إيجابية كبيرة»، وأعلنت ترحيبها بإجراء الانتخابات وحرصها على نجاحها. وأوضح أن حماس أجرت اتصالات مع الفصائل الفلسطينية ومع لجنة الانتخابات للتأكد من «ضوابط العملية ومعاييرها». وأشار إلى أن حماس تسلمت بناءً على ذلك مذكرة من الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، تؤكد فيها إجراء العملية الانتخابية في كل من غزة والضفة، بالاعتماد على المؤسسات الأمنية والقضائية القائمة فيها، وأن الحكومة ستحترم نتائج الانتخابات، وستتعامل مع المجالس المنتخبة في غزة والضفة «بدون تمييز».

وأشار الناطق باسم حماس أن الدكتور ناصر أبلغ الحركة أن الجهات الرسمية في رام الله على اطلاع وموافقة على ذلك، لافتا إلى انه بناء على ذلك بدأت الإجراءات الانتخابية في 23 من يوليو/ تموز الماضي، وشاركت فيها جميع الفصائل دون أي ملاحظات أو اعتراضات.

وكان أبو زهري يشير بذلك إلى موافقة الفصائل على الاعتراف بمحاكم غزة البدائية، وفق ما نص «ميثاق الشرف» لتكون الحكم في قضايا الانتخابات، وهو ما لم يتم بعد ذلك، حيث رفضت فتح في غزة قرارات هذه المحاكم، بعد أن اتهمتها بالعمل لصالح حماس، ومن ثم جاء قرار محكمة العدل العليا، ليلغي الانتخابات في غزة، وتبقيها في الضفة، قبل أن تصدر الحكومة قرارا بتجميد العملية.

وتحدث عن المضايقات التي تعرضت لها قوائم حماس في الضفة خلال الفترة الماضية، وقال إنه رغم الاعتقالات والاستدعاءات وإطلاق النار والمتفجرات، وممارسة الضغوط على المرشحين لسحب ترشيحاتهم، مما تسبب في إلغاء عشرات القوائم المحسوبة على حركة حماس، وانسحاب مئات المرشحين «حرصت الحركة على استمرار العملية الانتخابية، حفاظاً على حق شعبنا في ممارسة حقه الديمقراطي».

وأشار إلى ما واكب العملية من إسقاط لجنة الانتخابات المركزية ثم محاكم البداية في غزة عدداً من قوائم حركة فتح في غزة والضفة لعدم استيفائها لشروط الانتخابات، مشيرا الى أن حماس فوجئت بقيام فتح بتقديم طعن أمام المحكمة العليا حول إسقاط بعض قوائمهم رغم عدم اختصاص المحكمة العليا.

وجدد أبو زهري موقف حماس الرافض بشدة لقرار محكمة العدل العليا أول أمس، بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، لـ «عدم شرعية المؤسسات القانونية في غزة». وأكد أن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات يعد «قرارا صادما ومسيسا، ويكرس الانقسام ويقسّم الشعب الفلسطيني»، مؤكدا على رفض حماس لهذا القرار لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة «مسيسة» وأن ورقة القدس «استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة».

وأكدت حماس على رفضها أي تأجيل للانتخابات المحلية وتمسكها باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت. ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تمّ من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وحملت الحركة على لسان الناطق باسمها حركةَ فتح «المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لأدوات مسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي».

وأضافت الحركة أنها تعتبر هذه الإجراءات «تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني»، مشددة على أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية.

ورفضت حماس أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، ونوهت إلى أن حديث فتح عن الشرعيات «يستدعي البحث أولاً في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية».

ورفضت ما يعلن عن وجود «فراغ قانوني» في قطاع غزة، موضحةً أن المحاكم تعمل بشكل منتظم في غزة، وأن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم.

وقالت الحركة إن محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة تهدف إلى «إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال».

وسألت «القدس العربي» الناطق باسم حماس عن الخطوات التي ستتخذها الحركة في المرحلة المقبلة، في حال نفذت الحكومة قرارها بتأجيل الانتخابات، فأشار أبو زهري إلى أن حركة حماس ستدرس الخيارات مع الفصائل الفلسطينية.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت أمس تأجيل الانتخابات المحلية لمدة أربعة أشهر. وقال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إن القرار جاء بالتنسيق مع الرئيس، وإن الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة أرجاء الوطن.

وفي السياق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية ترحيبها بقرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية في جميع المحافظات «حفاظاً على وحدة الوطن».

وقالت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه إنها ترى أن هذا القرار يأتي «منسجماً مع توصياتها بتأجيل العملية برمتها مؤقتاً، بدلاً من استكمال إجرائها في الضفة الغربية فقط ، والذي كان من شأنه تعميق الانقسام بين شطري الوطن ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني».

وقالت اللجنة إنها تأمل أن يتم استئناف العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن في جميع الأراضي الفلسطينية وفي يوم واحد، بما يخدم طموحات ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنها ستقوم في وقت لاحق بإصدار بيان بخصوص القوائم والمرشحين وفقاً للقانون بعد التشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد الفصائل التي شكلت قوائم «ائتلاف اليسار» دعت إلى معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، من خلال إجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة إجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، «بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها».

وشددت على ضرورة عدم الإصرار على السير في إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون القطاع، وقالت إن ذلك «سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه».