﻿شيخ قبلي يطالب بالكشف عن مصير أكثر من 300 معتقل لدى «الحشد الشعبي»

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف شيخ قبلي أن مصير 47 مختطفاً من قبيلة شمر لا يزال مجهولاً بعد اقتيادهم من قبل مجموعات مسلحة تابعة للحشد الشعبي إلى جهة مجهولة قبل أكثر من عام ونصف عام من قرية الناعمة شرق مدينة تكريت؛ إضافة إلى 270 شخصاً من قضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

وفي تصريحات خاصة بـ «القدس العربي»، تحدث الشيخ عماد ناجي الحسان، أحد كبار شيوخ قبيلة شمر العربية في العراق، عن «وقوف كتائب حزب الله العراق خلف عملية اختطافهم بعد دخولها قرية الناعمة التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة في آذار/ مارس 2015»، حسب قوله.

وأضاف، أن «هناك 270 شخصاً اعتقلوا بالطريقة نفسها من أبناء عشيرة الشويخات احدى عشائر قبيلة الجبور من قضاء الدور»، وحسب «الحسان» فإنه «التقى قبل أيام قليلة مع أحد شيوخ عشيرة الشويخات، وأكد له براءة المعتقلين من أي علاقة تعاون أو تأييد أو دعم لتنظيم الدولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً؛ كما ان الجهة التي اعتقلتهم غير معروفة، لكنها ليست تابعة للجيش العراقي أو الشرطة العراقية»، على حد قوله.

يُذكر ان قرية «الناعمة» (13 كيلومتراً شرق مدينة تكريت)، مركز محافظة صلاح الدين، تقطنها بالكامل عوائل من قبيلة شمر؛ وسبق لها ان سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو 2014 حتى الثالث من آذار/مارس 2015 عندما تمكنت فصائل تابعة للحشد الشعبي وقوات امنية عراقية من استعادتها بالتعاون مع فوج امية جبارة، أحد أفواج الحشد العشائري الذي تشكل من أبناء قبيلة الجبور في ناحية العلم في محافظة صلاح الدين؛ وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في الأول من آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لـ «تحرير» مدينة تكريت.

من جهة اخرى، حمّل «الحسان» الحكومة العراقية «مسؤولية الكشف عن مصير جميع المختطفين من قرية الناعمة وقضاء الدور»، واضاف، «اننا لم نترك باباً من أبواب الحكومة والأجهزة الأمنية ومجلس النواب إلاّ وطرقناه، لكننا دائما نتلقى الجواب نفسه: سنتحرك لمعرفة مصيرهم وابلاغكم بالنتائج، وفي بعض الأحيان تقول لنا بعض الجهات المسؤولة أننا لا نعلم أي شيء عن مصيرهم».

وأوضح، أن محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، «فاتح الجهات المختصة مرات عدة، كان آخرها قبل أقل من أسبوعين من دون ان يحصل على أي معلومة تتعلق بمصيرهم».

وأضاف «الحسان» ان القضية في جوهرها «قضية رأي عام حيث اصدرنا اكثر من مرة بيانات ومناشدات إلى الجهات المسؤولة نطالبها بالكشف عن مصيرهم».

وأكد أن عدة فضائيات محلية «تواصلت معنا ومن خلالها اوضحنا للرأي العام تفاصيل القضية، وطالبنا بتحرك نواب محافظة صلاح الدين كممثلين لنا لتخفيف معاناة ذوي المختطفين الذين لا يهمهم أكثر من معرفة مصير ابنائهم ان كانوا لا زالوا محتجزين أو تمت تصفيتهم لكن النواب لم يحركوا ساكناً»، حسب تعبيره.

وقال «الحسان»، ان «من بين 47 مختطفاً خمسة اخوة من بيت واحد لم يبق فيه سوى النساء»، وشدد على «براءتهم من تنظيم الدولة»، وقال، لو «كانوا فعلاً من التنظيم لتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية وتقديمهم إلى القضاء، لكن كتائب حزب الله تعلم انهم أبرياء»، حسب تعبيره رافضاً التعليق على الأسباب الحقيقية التي تدفع تلك الكتائب لاعتقالهم مع «علمها ببراءتهم».