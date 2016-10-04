﻿ممثل الولي الفقيه في خراسان: التطبير على الرأس لعزاء الحسين يستوجب الثواب من الله

لندن ـ «القدس العربي»: صرح ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان وإمام جمعة مدينة مشهد شمال شرقي إيران، أحمد علم الهدى، أن التطبير على الرأس لعزاء الإمام الحسين يستوجب الثواب من الله، بالإشارة إلى شجّ أعلى الرأس بالسيف أو ما شابه ذلك من الآلات الحادة من قبل بعض الشيعة خلال مراسم عاشوراء وعزاء الحسين.

ونشر موقع «ثامن برس» الإخباري الإيراني مقطعاً فيديو لأحمد علم الهدى وهو يتحدث أمام عدد كبير من الجماهير في مدينة مشهد، قائلاً إن التطبير على الرأس يجوز شرعاً، وإنه يستوجب الثواب والأجر من الله.

وأوضح أنه إذا تم التطبير على الرأس بالشكل الذي لا يؤدي إلى كسر عظام جمجمة الإنسان ويجرح جلد أعلى الرأس فقط، فإن الشرع لا يحرم ذلك، لأن ذلك لا يؤدي إلى خطر على جسم الإنسان، وأنه لا يؤدي إلى الموت. وأضاف أن عمل التطبير على الرأس لعزاء الحسين يعزز الحماس الديني عند المسلمين، فلهذا السبب نصح بالقيام بالتطبير خلال مراسم عاشوراء، واعتبره عملاً مستحباً يستوجب الأجر من الله.

وأكد أن العديد من مراجع التقليد الشيعة الإيرانيين أجازوا عمل التطبير على الرأس ضمن شروط معينة بحيث لا تؤدي إلى الضرر الكبير لجسم الإنسان.