﻿«العدالة والتنمية» المغربي يتهم سلطات بلاده بدعم حزب معارض في الحملة ‏الانتخابية

الرباط – «القدس العربي»: تصاعدت حدة المواجهات الانتخابية بين رجال السلطة وحزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة) وذلك على بعد أيام قليلة من اقتراع السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، والمتوقع ان يفوز فيها الحزب بالمرتبة الأولى، وهو ما يبدو لا تنظر إليه السلطة وأطراف متعددة في البلاد، بارتياح، ويوجه الحزب اتهامات لعدد من رجال السلطة بالعمل لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.

وقالت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحملة الانتخابية، شهدت جملة خروقات من بينها استمرار التضييق على العديد من أنشطة الحملة الإنتخابية للحزب بعدد من المناطق، إضافة إلى «القيام بتوزيع أوراق الدعاية لحزب الأصالة والمعاصرة وعليها خاتم السلطة المحلية»، مؤكدة أنه «تم وضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك».

وشددت إدارة حملة الحزب على أن من بين الخروقات «تواتر أخبار تفيد بإعطاء تعليمات من قبل بعض رجال السلطة لرؤساء مكاتب التصويت بعدم تمكين ممثلي اللوائح من محاضرالتصويت يوم الاقتراع، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية ذات الصلة».

وأعرب الحزب عن «استغرابه من أساليب الضغط والتهديد، التي تتم ممارستها على بعض الناخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني، عوض التزام الحياد الضامن لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية».

وتوقف المراقبون أمام ما جاء في قصاصة لوكالة الأنباء المغربية الرسمية عن اتهامات لناشطي العدالة والتنمية في مدن مغربية بالاعتداء على رجال السلطة هناك.

وقالت الوكالة بأن رجلي سلطة أصيبا مساء الاثنين بجروح بليغة إثر تعرضهما لاعتداء من طرف أتباع حزب العدالة والتنمية في مدينة القنيطرة وأن واحدا منهما نقل في حالة غيبوبة إلى المستشفى العسكري في الرباط وأن رئيس منطقة حضرية أصيب بجروح بليغة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء من طرف مجموعة من أتباع حزب العدالة والتنمية الذين أسقطوه أرضا وذلك «بعد تدخل رجل السلطة المذكور، في إطار المهام المخولة له قانونا، لتنبيه أتباع حزب العدالة والتنمية لعدم قانونية تجمع غير مصرح به أقاموه في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية». ورد أعضاء حزب العدالة والتنمية في مدينة القنيطرة رجال سلطة باقتحام لقاء داخلي، تم عقده بمنزل أحد أعضاء الحزب، وذلك لمنع اجتماع مخصص لتكوين مراقبي الحزب في الانتخابات المقبلة.

وقالت رقية الرميد، محامية حملة الحزب في القنيطرة وشقيقة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في شريط فيديو بث على «اليوتيوب»، إن رئيس الدائرة الحضرية حل بالمكان وشرع في تصوير اللقاء دون أن يعرف بنفسه، مشيرة إلى أنها طلبت منه وقف التصوير، قبل أن يسقط على الأرض لوحده «ليدعي» أنها اعتدت عليه.

وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية إن السلطات المحلية لإقليم بركان، افادت بأن رئيس المنطقة الحضرية لبركان، تعرض مساء اليوم نفسه، لإصابات بليغة جراء الاعتداء عليه من طرف بعض أنصار حزب العدالة والتنمية الذين كانوا بصدد تنظيم تجمع غير مصرح به في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية.

ونفي وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، مصطفى القاوري، هذه الرواية، وقال إن هذه الرواية كلها «كذب» ولا أحد من الشباب مس القائد ولم يتعرض لأي اعتداء، بتاتا. وأوضح القاوري أن القائد المشار إليه هو رئيس الدائرة رقم 1، وقدم إلى الدائرة رقم 3، التي لا تعتبر خاضعة لنفوذه الترابي، وكان يسير في مقدمة مسيرة الدعاية الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة، ويعبئ لصالح مرشحيه، إلى أن بلغوا باب مقر الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، حيث كان يوجد مجموعة من مناضلي المصباح، وتسببوا في فوضى أمام مقر الحزب مما دفع الشباب إلى التوجه نحو القائد وبدأوا يعيبون عليه الدعاية لفائدة مرشح حزب والتقدم في مسيرتهم، كما عابوا عليه إثارة الفوضى أمام باب مقر دعاية حزبهم والمطلوب من رجل السلطة ان يكون محايدا.

وأضاف المتحدث ذاته أن الشباب وقفوا أمام سيارة القائد، فتحرك بسيارته عمدا فأسقط أحد شباب العدالة والتنمية، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، وحررت له شهادة طبية. وابدى المراقبون استغرابهم لتخصيص وكالة الأنباء الرسمية لقصاصات عن خروقات لحزب العدالة والتنمية في الوقت الذي تشهد فيه الحملة الانتخابية، خروقات من مختلف الاتجاهات، وربطوا بين النشر وما يتعرض له حزب العدالة والتنمية من حملات من جمعيات ومنظمات أهلية في إشارة إلى «حركة ضمير» التي قالت إنها بعد سلسة اللقاءات التي عقدتها مع أمناء وقيادات الأحزاب السياسية من أجل مناقشة برامجها الانتخابية، تابعت مجريات الحملة الانتخابية الجارية، لترصد حمل أعلام مشابهة في شكلها ولونها الداكن لأعلام تنظيم «الدولة» (داعش) خلال التجمعات الانتخابية لحزب «العدالة والتنمية»، والتي من شأنها خلق الالتباس لدى الناخبين بل ومن شأنها أن تغيِّر من مدلول الانتخابات من كونها تدخل في إطار التباري الانتخابي السياسي إلى تنافس عن تمثيل صحيح الدين.