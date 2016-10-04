﻿مصرع محمد كمال القيادي في «الإخوان» يشعل الرأي العام المصري… وتضارب الروايات حول الحادث

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار إعلان وزارة الداخلية، تصفية القيادي الإخواني محمد كمال، ومرافقه «ياسر شحاته» خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، الكثير من الجدل وتضارب الآراء على الساحة السياسية، بين ما اعلنته وزارة الداخلية «إنه حال مداهمتها لإحدى الشقق (السكنية) الكائنة بمنطقة البساتين (جنوبي القاهرة)، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها». فيما شكّك قيادي بـ»الجماعة»، في تلك الرواية وحمَّل الأمن «مسؤولية مقتلهما».

ووجه أحمد عبدالرحمن، القيادي الإخواني، رسالة إلى أنصار جماعة الإخوان داخل مصر، توعد من خلالها بالاستمرار على نهج القيادي الإخواني محمد كمال الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وجاءت رسالته كالتالي: «يا شباب الإخوان كونوا على العهد كما كانت وصيته لكم، وأؤكد لكم أن المفتاح بأيديكم الذي تعودناه منكم ـ مع الانضباط بمحددات الشرع، امضوا على بركة الله، ولا تعبأوا بمعارك وهمية لمن حادوا عن بيت القصيد، وشغلتهم سفاسف الأمور وترف الحياة، واعلموا أنكم أصبحتم قاطرة الجماعة ومحرك دفتها.. لن نقيم عزاءً فعزاؤنا يوم أن نثأر لدماء إخواننا».

وقالت جماعة الإخوان المسلمين، إن «تصفية» محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، ومرافقه ياسر شحاته، «اغتيال وفعل خسيس وجريمة دنيئة»، داعية سلطات البلاد لترقب «ثورة شعبية قريبة». وخاطبت الجماعة السلطات الأمنية، في بيان لها، «ظننتم أنكم سترهبوننا وتفتوا من عضدنا وتضعفوا من قوتنا، فذلكم ظنكم الذي ظننتم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين».

وقال هشام النجار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في بيان له، إن القبض على القيادي الإخواني محمد كمال سيكون تحول مهم جدًا في حسم قيادة الجماعة لصالح محمود عزت والحرس القديم من جهة، ومن جهة اخرى تحجيم اللجان النوعية ولجان ادارة الازمة التي كانت تعتمد بشكل اساسي على نشاط محمد كمال ومن معه. وأضاف، أن الأمن حرص على اتمام هذه الخطوة المهمة، خاصة بعد النشاط المكثف لخلايا الاخوان المسلحة واستهدافها رموز الدولة وآخرها محاولة اغتيال النائب العام المساعد مؤخراً.

بينما أكد الدكتور أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، في تغريدة له على موقع «تويتر»، أن تصفية القيادي الإخواني محمد كمال أمر لا يؤثر على قيادات الإخوان، خاصة إنه استقال من الإدارة العليا، ولا يؤثر على وضع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في التنظيم.

وقال أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، خلال استضافته في برنامج «كلام بفلوس» الذي يُعرض عبر فضائية العاصمة، «إن تعامل الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين خطأ لأنه يراعي البعد الأمني فقط وهذا خطأ كبير، مشيرًا إلى أنهم جزء من المجتمع المصري شئنا أم أبينا»، حسب قوله.

وأكد أن الدولة عليها أن تجعل الجماعة تحترم النظام والقانون بدلاً من محاربتهم أمنياً فقط، لأن ذلك التعامل معهم سيجعلهم يقوون في الشارع مرة أخرى. وأضاف ان البعد الاجتماعي في التعامل معهم مهم جدًا، لأن غيابه يتفاقم في مصر ويخلق الفساد في المؤسسات أيضاً.

وأشار إلى أن مؤشر الديمقراطية والشباك الواحد ضعيف وليس واضحًا، مؤكدًا على أن الاستقرار السياسي أساس جذب الاستثمار، وقال «لازام توصل البلد أن يبقى فيها تداول للسطلة حقيقي من خلال الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي لأنهم جزء مهم للاستثمار».

وأكد نائب المرشد العام لـ «جماعة الإخوان المسلمين» في مصر، الدكتور ابراهيم منير، في تصريحات له، أن إقدام قوات الأمن المصرية على قتل القيادي البارز في الجماعة محمد كمال، يمثل استمراراً لما سماه بـ «نهج الاستئصال» الذي قال أن «الرئيس السيسي يتبعه ضد أي معارض جاد لحكمه».

وشكك منير في رواية الداخلية المصرية بشأن المواجهات بينه وبين محمد كمال، وقال: «قصة تبادل إطلاق النار مبرر ولا أصل له، وليس إلا أحد المخارج التي يلجأ إليها النظام لتبرير سياسات القتل والاستئصال التي يتبعها، وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لهذا التبرير».

وعما إذا كان هذا يعني أن الإخوان سيقفون مكتوفي الأيدي قال منير: «نحن مستمرون في طرق أبواب المنظمات الدولية والقضاء الدولي، ومطالبة المؤسسات الدولية بالعمل من أجل وقف هذه السياسات الاستئصالية ومحاسبة المسؤولين عما يحدث «، على حد تعبيره.

ونددت البرلمانية السابقة عزة الجرف، بمقتل محمد كمال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «اعتقال ما لبث أن تحول إلى تصفية قتل خارج القانون لأستاذ الجامعة وعضو مكتب الإرشاد محمد كمال، قتلوه قتلهم الله».

فيما سخر تنظيم داعش عبر منتدياته السرية من مقتل محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الإخواني، أثناء تبادل لإطلاق النار مع وزارة الداخلية، وأكد التنظيم ـ شامتا ـ أن جماعة الإخوان تستحق أكثر من هذا لأنها تؤمن بالديمقراطية، مطالبين شبابها بالانضمام إلى تنظيمهم وترك تلك الجماعة الفاشلة، على حد تعبيرهم.

يذكر ان الداخلية حمّلت في بيانها، «محمد كمال»، مسؤولية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، كما اتهمته بـ«الإعداد والتخطيط لعمل مسلح في المرحلة الراهنة». وذكر البيان أن كمال «محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين، ومطلوب ضبطه في العديد من القضايا الأخرى».

ومحمد كمال، عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، قاد ما يعرف إعلاميًا بـ«القيادة الشبابية» داخل التنظيم، في مواجهة «القيادة التاريخية»، التي تقود الجماعة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 تموز/يوليو 2013.

وترأس كمال، ما يعرف بـ«مكتب إدارة الأزمة» داخل الإخوان، والذي تشكل في شباط/فبراير 2014، والتي قامت بأعمال مكتب الإرشاد قبل أن ينفجر الصراع الداخلي داخل الجماعة.

يشار إلى أن جماعة الإخوان تشهد حاليًا خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وطريقة مواجهة السلطات الحالية، ويقود «محمود عزت» القائم بأعمال مرشد الإخوان، أحد الفريقين، وآخر يتزعمه محمد كمال، عضو مكتب الارشاد.