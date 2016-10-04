﻿البنتاغون: غاراتنا الجوية ضد تنظيم «الدولة» في ليبيا طالت أكثر من المتوقع

عواصم – وكالات : أعلن البنتاغون أن الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الأمريكية ضد تنظيم «الدولة» (داعش) في سرت طالت أكثر ‏مما كان متوقعًا إثر دخولها شهرها الثالث.‏

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكابتن جيف ديفيس، إنه عندما بدأت الولايات المتحدة غاراتها على التنظيم ‏في سرت في الأول من آب / أغسطس دعمًا لقوات حكومة الوفاق الوطني كانت تعتقد أن هذا التدخل سيكون لأسابيع ‏وليس لأشهر.‏

وأكد أن وتيرة الغارات تقررها حكومة الوفاق الوطني، مضيفًا: نحن الآن في الجزء الأخير من المدينة، ‏الجزء الأكثر كثافة. من الصعب جدًا تطهير هذه المواقع من القناصة بأي وسيلة أخرى غير الغارات الجوية.‏

وأوضح أن الولايات المتحدة شنت حتى اليوم أكثر من 200 غارة في سرت، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من هذه ‏الغارات نفذتها طائرات تابعة للسفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس واسب» التي تجوب المتوسط. وبحسب القيادة ‏العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) فقد شنت الطائرات الأمريكية يوم الأحد لوحده 20 غارة.‏

واعترف وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد طاهر سيالة، أن ‏عملية «البنيان المرصوص» التي أطلقها المجلس الرئاسي لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من مناطق استولى عليها في ‏البلاد، تطلبت تضحيات جسيمة.‏

وكشف، في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ‏عبد القادر مساهل الاثنين في العاصمة الجزائرية، عن حصيلة خسائر عملية «البنيان المرصوص» حتى الآن، حيث أعلن عن ‏‏»سقوط 500 قتيل و1500 جريح»، واصفا ذلك بالتضحيات الجسيمة.‏

وقال سيالة إن «البنيان المرصوص عملية ليبية … بأمر من المجلس الرئاسي. العملية تقدمت كثيرا فبعد أن كانت تجري ‏على مساحة 200 كيلومتر مربع انحسرت الآن وأصبحت تتمركز في مبنى واحد أو مبنيين».‏وأشار وزير الخارجية الليبي إلى أن التكتيك العسكري والسعي إلى تقليل الخسائر البشرية إلى أقصى درجة ممكنة والتعامل مع ‏خطط داعش التي ترتكز أساسا على تفخيخ المركبات ونشر قناصة على أسطح المباني، هو الذي جعل العملية تسير ببطء ‏في الفترة الأخيرة.‏

يشار إلى أن قوات عملية «البنيان المرصوص» قد بدأت أواخر آب/أغسطس الماضي هجوما على آخر مواقع تنظيم «داعش» في ‏المدينة لتطهيرها منه . ورغم إعلان مسؤولي العملية أن التنظيم «في الرمق الأخير» لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من ‏استكمال تحرير المدينة.‏

ورجح المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن ما تبقى من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في مدينة سرت حاليا لا يتجاوز 200 مقاتل.وقال عضو المركز الإعلامي رضا عيسى، في تصريحات صحافية إنه حسب المعطيات فإن عناصر التنظيم المتبقية في سرت لا يتجاوزون 150 مقاتلا، وفي أقصى الاحتمالات لا يتجاوزون الـ .200،بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي .

وأضاف أن قوات «البنيان المرصوص» تقدمت الأحد نحو آخر معاقل التنظيم في سرت في منطقة الجيزة البحرية، وكبدت التنظيم خسائر في صفوفه وصلت إلى قرابة 80 عنصرا. وأوضح عيسى أن قوات «البنيان المرصوص» حققت مكسبا هاما الأحد وغنمت قرابة خمس آليات محملة بالذخائر، وتقدمت الاثنين بشكل حذر في منطقة الكامبوات بالجيزة البحرية.

يذكر أن الاشتباكات تجددت بين «البنيان المرصوص» وتنظيم «داعش» أمس في منطقة الجيزة البحرية آخر معاقل تنظيم «الدولة» في سرت، وأسفرت عن سقوط 11 قتيلا وأكثر من 50 جريحا من «البنيان المرصوص» وعشرات القتلى من التنظيم.

يشار إلى أن قوات عملية «البنيان المرصوص» قد بدأت أواخر آب/أغسطس الماضي هجوما على آخر مواقع تنظيم «داعش» في المدينة لتطهيرها منه . ورغم إعلان مسؤولي العملية أن التنظيم «في الرمق الأخير» لم يتمكن مقاتلوها حتى الآن من استكمال تحرير المدينة. واعترف وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد طاهر سيالة، أن حصيلة خسائر عملية «البنيان المرصوص» حتى الآن، «سقوط 500 شهيد و1500 جريح».