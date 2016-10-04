﻿«باركليز» البريطاني يبيع وحدته المصرية لـ«التجاري وفا بنك» المغربي

لندن – رويترز: استكمل بنك «باركليز» البريطاني بيع وحدته المصرية إلى «التجاري وفا بنك المغربي» في إطار تحوله صوب التركيز على الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال «باركليز» أمس الثلاثاء ان عملية البيع ستسفر عن تقليص أصوله المرجحة بالمخاطر حوالي ملياري جنيه استرليني (2.55 مليار دولار)، وهو ما يعزز نسبة رأسماله الأساسي نحو 0.1 في المئة.

ولم يفصح البنك البريطاني عن سعر الصفقة، لكن مصادر قالت في وقت سابق إنها تقدر قيمة الوحدة بنحو 400 مليون دولار.

يسعى باركليز» إلى بيع أنشطته الأفريقية في إطار خطة وضعها رئيسه التنفيذي، غيس ستالي، لتبسيط هيكله وتحسين العائد على حقوق المساهمين.

لكن محاولات بيع الأنشطة الأفريقية دفعة واحدة واجهت صعوبات، من بينها تباين طبيعة الوحدات المحلية، وأكبرها مجموعة «باركليز أفريقيا» التي تشكلت بشكل رئيسي من بنك «ايه.بي.اس.إيه» السابق في جنوب أفريقيا.

ونجح «باركليز» في بيع حصة قدرها 12 في المئة من حيازته في البنك الجنوب أفريقي في مايو/أيار. لكن محادثات بيع حصة أكبر في هذا النشاط لم تسفر حتى الآن عن صفقة.

وأخفقت محاولة بوب دياموند، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، لبيع مجموعة «باركليز أفريقيا» في إطار كونسورتيوم بعدما انسحبت مجموعة «كارلايل» في وقت سابق من العام.

وكشفت رويترز في مارس/آذار عن اهتمام «التجاري وفا بنك»، حيث قال المدير العام للبنك إنه يخطط للتوسع في مصر.

(الدولار يساوي 0.7843 جنيه إسترليني).