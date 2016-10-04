﻿تراجع ثروة ترامب بحوالى 800 مليون دولار خلال سنة

نيويورك – أ ف ب: تراجعت ثروة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب 800 مليون دولار خلال سنة، واصبحت تقدر الان بحوالي 3.7 مليار دولار حسب تصنيف مجلة (فوربس) لأثرى 400 شخص في الولايات المتحدة نشر أمس الثلاثاء.

وقالت (فوربس) ان سبب تراجع ثروة ترامب هو تباطؤ سوق العقارات في نيويورك، الذي أدى إلى خفض قيمة أملاك له في مسقط رأسه لا سيما «ترامب تاور».

واضافت المجلة ان ممتلكات عقارية اخرى لترامب تراجعت قيمتها أيضا مثل «مار-ا-لاغو»، النادي الواقع على شاطىء البحر في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وذكرت المجلة بانه في إطار ترشيحه للرئاسة الأمريكية قدم ترامب هبة بقيمة سبعة ملايين دولار لحملته ومنح قرضا بحوالي 48 مليون دولار اعتبرت المجلة انه لن يسترده.

وفي تصنيف أثرى 400 شخص في الولايات المتحدة الذي نشر أمس فقد المرشح الجمهوري 35 مرتبة ليصل إلى المرتبة 156 حاليا.

ومرة جديدة حل بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت»أولا، حيث زادت ثروته من 76 إلى 81 مليار دولار خلال سنة.

ويتصدر غيتس اللائحة للسنة الـ23 على التوالي، لكن في المقابل تغيرت لائحة الاثرياء الذين يصنفون خلفه.

وللمرة الأولى منذ 16 عاما لم يعد المستثمر وارن بافيت يحتل المرتبة الثانية التي صنف فيها جيف بيزوس، مؤسس موقع المبيعات على الانترنت «أمازون»، بعدما اصبحت ثروته تقدر بحوالي 67 مليار دولار.

واصبح وارن بافيت في المرتبة الثالثة الآن رغم ان ثروته زادت 3.5 مليار دولار خلال سنة لتصل إلى 65.5 مليار دولار.