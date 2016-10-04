﻿أسهم الاتصالات تنعش البورصة السعودية وهدوء في باقي المنطقة

دبي – رويترز: أبلت أسهم شركات الاتصالات بلاء حسنا، مما ساهم في انتعاش البورصة السعودية أمس الثلاثاء، بعدما منيت بخسائر حادة بسبب سياسات التقشف في المملكة، بينما شهدت معظم الأسواق الخليجية الأخرى تحركات محدودة.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اثنين في المئة رغم هبوط حجم التداول، مما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين لا يتعجلون الشراء أثناء الصعود. وتراجع المؤشر 3.7 في المئة في الجلستين السابقتين.

وتلقت البورصة دعما رئيسيا من تداول كثيف غير معتاد في قطاع الاتصالات، بعدما قالت الحكومة مطلع الأسبوع انها ستمنح المشغلين رخصة موحدة تتيح لهم تقديم جميع خدمات الاتصالات.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل، لكن المحللين يعتقدون أن هذا سيفتح القطاع أمام مزيد من المنافسة، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص هيمنة «شركة الاتصالات السعودية» قائدة السوق.

وقفز سهم «زين السعودية» بالحد الأقصى اليومي البلغ عشرة في المئة، بينما ارتفع سهم اتحاد اتصالات «موبايلي») 5.4 في المئة، وسهم «عذيب» 6.9 في المئة. واستؤنف تداول الأسهم الثلاثة بعد تعليقه ليومين. وطلب المنظمون من الشركات إصدار بيانات عن التأثير المحتمل لنظام الاتصالات الجديد.

وصعد سهم «الاتصالات السعودية» 1.9 في المئة بعدما هبط 4.9 في المئة يوم الاثنين.

شهدت بعض الأسهم الأخرى التي تضررت بشدة في الأيام الماضية بفعل المخاوف من ضعف الاقتصاد المحلي إعادة شراء حذرة، مع صعود سهم مصرف الراجحي أربعة في المئة بعدما تراجع 1.5 في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل قطاع البتروكيميائيات، الذي يتأثر بشكل كبير بالطلب الخارجي، أداء ضعيفا.

لكن سهم «المتقدمة للبتروكيميائيات» صعد 1.8 في المئة إلى 38.80 ريال، بعدما هبطت تقديرات صافي الربح في الربع الثالث من العام 20 في المئة، أي بوتيرة أبطأ من الربع الثاني. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح فصلية بواقع 0.65 ريال للسهم. وأبقت «الأهلي كابيتال» على توصيتها لسهم «المتقدمة للبتروكيميائيات» عند زيادة الوزن النسبي، محددة سعره المستهدف عند 45.10 ريال، ومشيرة إلى كفاءة التشغيل وتوزيعات الأرباح.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة إلى 3406 نقاط.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مع صعود سهم «دانة غاز» 3.7 في المئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مع صعود الأسهم على نطاق واسع. وارتفعت تسعة أسهم من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق وزاد سهم «صناعات قطر» 1.1 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة. وارتفع سهم «المجموعة المالية هيرميس» 3.6 في المئة، مواصلا قيادته لصعود السوق.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر اثنين في المئة إلى 5526 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4409 نقاط. غير ان مؤشر دبي هبط 0.1 في المئة إلى 3406 نقاط.

وارتفع المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 10388 نقطة، بينما انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5352 نقطة.

وتراجع المؤشر العُماني 1.1 في المئة إلى 5613 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني0.1 في المئة إلى 1144 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 8199 نقطة.