﻿البرلمان الأوروبي يزيل العقبة الأخيرة لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ عالميا

ستراسبورغ – د ب ا: مهد البرلمان الأوروبي الطريق أمس الثلاثاء أمام دخول اتفاقية باريس الدولية حول التغير المناخي إلى حيز التنفيذ الشهر المقبل، وذلك بعد إزالة العقبة السياسية الأخيرة من طريقها بتصديق البرلمان الأوروبي عليها.

وهذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية في كانون أول/ديسمبر الماضي، تعد أول خطة عمل عالمية تستهدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض، والمحافظة عليها في إطار درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة في عصر ما قبل الثولرة الصناعية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية باريس رسميا بعد استيفاء شرطين، الأول أن تصدق عليها برلمانات 55 دولة على الأقل، والثاني أن تكون تلك الدول التي صدقت عليها مسؤولة عما نسبته 55 في المئة على الأقل من إجمالي الانبعاثات العالمية للغازات.

وتم استيفاء الشرط الأول أو إزالة العقبة الأولى بعد أن صدقت 62 دولة بالفعل على الاتفاقية، ومن المقرر أن يزيل تصديق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية العقبة الثانية، وبذلك يبدأ العد التنازلي لمدة 30 يوما لدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.

وقال جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية « الاتحاد الأوروبي حول أمس الطموح بشأن المناخ إلى عمل بشأن المناخ».

ويتعين أيضا أن تصدق كل دولة من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل على حده على الاتفاقية، وقد صادقت بالفعل سبع دول منها عليها.

ووافق نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على التصديق على الاتفاقية بواقع 610 أصوات مقابل رفض 38 صوتا وامتناع 31 نائبا عن التصويت، وذلك في ظل إجراء متعجل يسمح لبروكسل بالضغط من أجل الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي قبل أن توافق كل الدول الأعضاء بشكل منفرد على الاتفاقية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي الآن باستكمال إجراءات التصديق بحلول يوم الجمعة المقبل، حيث يخطط لتسليم الوثيقة الرسمية للتصديق للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بان كي مون، السكرتير العام للأمم المتحدة، في كلمة له أمس أمام البرلمان الأوروبي قبيل عملية الاقتراع « لا أعتقد أن ثمة وسيلة أفضل لكفالة تنفيذ اتفاقية باريس من السماح لها بأن تدخل حيز التنفيذ في وقت قياسي «.

ومع ذلك طالب آخرون بضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقية، وتكون التعهدات بتنفيذها ملزمة اعتبارا من عام 2020.

وقالت ناتاليا ألونسو من منظمة « أوكسفام « المناهضة للفقر «على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يعملوا على أن تحترم جميع سياساتهم شروط وروح اتفاقيه باريس».

وقال روبرت واتسون، وهو عالم أمريكي بريطاني ورئيس سابق للجنة الأمم المتحدة لخبراء المناخ «القضية الأساسية ستتمثل في تطبيق الاتفاقية. لا يوجد انفاذ قانوني للتعهدات.»

وأضاف أن الأمل هو أن تشعر الحكومات «بالتزام أخلاقي» و «ضغط الرفاق» للتحرك.

وبموجب اتفاقية باريس تحدد نحو 200 دولة الأهداف الوطنية الخاصة بها لخفض الانبعاثات، على أن تراجع هذه الخطط كل خمس سنوات مع وعود لوضع أهداف أكثر صرامة من أي وقت مضى.

ومن المحتمل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني وسط معارضة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للاتفاقية في مقابل تأييد قوي من الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقد تدخل حيز التنفيذ قبل الاجتماع السنوي لوزراء البيئة في مراكش بالمغرب في الشهر المقبل حيث يتوقع بحث التفاصيل الأساسية للاتفاقية.