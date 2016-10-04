﻿صندوق النقد الدولي يرى أن تعافي أسعار النفط سيكون محدود التأثير على النمو في الشرق الأوسط

دبي – عواصم – وكالات: رجح صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء ان يترك اي تعافٍ متواضع في أسعار النفط عالميا تأثيرا محدودا على النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك في تقريره الدوري عن توقعات الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستواصل مواجهة تحديات صعبة بسبب الأسعار المنخفضة للنفط، وآثار التوترات الجيوسياسية والنزاعات في بعض دولها.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع منذ منتصف العام 2014، ووصلت مطلع هذه السنة إلى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل، في أدنى مستوياتها منذ عشرة اعوام. إلا ان الأسعار سجلت في الاشهر الماضية بعض الانتعاش، وعادت لتتداول عند مستويات تناهز 45 دولارا للبرميل.

وعزا صندوق النقد الارتفاع لاضطرابات غير مقررة في الإنتاج، ما اعاد للأسواق بعضا من التوازن. ويتوقع الصندوق ارتفاع سعر البرميل تدريجيا من معدل 43 دولارا هذه السنة، إلى 51 دولارا في 2017.

وحافظ الصندوق على توقعات النمو بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، مشيرا إلى العبء الذي تتحمله الدول التي تسضيف لاجئين سوريين فروا من النزاع المستمر في بلادهم منذ خمسة اعوام.

وقال صندوق النقد في تقريره «غالبية الدول تواصل التشدد في سياساتها المالية في ظل عائدات نفطية متراجعة هيكليا، وسيولة القطاع المالي تواصل التراجع. كما ان العديد من الدول في المنطقة متأثر بالأزمات».

وأضاف الصندوق أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2016 إلى 2.6 في المئة، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 في المئة، وأبقى توقعاته للنمو في العام المقبل دون تغيير عند 3.4 في المئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 في المئة في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.

وفى السعودية أكبر منتج للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أبقى صندوق النقد في تقريره على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2016 دون تغيير عن توقعاته الصادرة في يوليو/تموز، وكذلك توقعاته في ابريل/نيسان عند 1.2 في المئة. وحافظ الصندوق على توقعات النمو في 2017 كما هي عند إثنين في المئة مقارنة مع التوقعات الصادرة في يوليو. وكان الصندوق قد توقع في ابريل أن يبلغ النمو 1.9 في المئة.والسعودية من أكثر دول الخليج تضررا من انخفاض أسعار النفط، بسبب الإنفاق العام الواسع للمملكة المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات تصدير النفط، وهو ما تسعى إلى تغييره في الوقت الحالي عبر خطط لتنويع موارد الاقتصاد.

ولجأت المملكة لاتخاذ إجراءات تقشفية الأسبوع الماضي عبر خفض مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام، في قرار قد يكون موجعا للسعوديين الذين يعتمدون عليها فيما يصل إلى 30 في المئة من دخلهم. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 3.5 في المئة في 2015 وفق بيانات الصندوق الدولي.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة في 2016 و2017 إلى 2.3 في المئة و2.5 في المئة على الترتيب، وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 في المئة و2.6 في المئة للعامين في ابريل.

وسجلت الإمارات التي يعد اقتصادها من أكثر اقتصادات الخليج تنوعا نموا في الناتج الحقيقي بنسبة أربعة في المئة في 2015.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2016 إلى 2.5 في المئة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 في المئة فى ابريل نيسان. وأبقي الصندوق على توقعاته للنمو بالكويت فى 2017 عند 2.6 في المئة دون تغيير عن توقعات ابريل نيسان. وحققت الكويت نموا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 في المئة في 2015 وفق بيانات الصندوق.

ولم يورد التقرير أي توقعات لنمو البحرين رغم إدراجها ضمن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب تصنيف الصندوق.

وقال صندوق النقد في تقريره ان منطقة الشرق الأوسط مازالت تواجه تحديات صعبة في ظل أسعار النفط المنخفضة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات الأهلية في بعض الدول.وقال الصندوق إنه كما ذكر في توقعات آفاق الاقتصاد العالمي في ابريل 2016 فإن التوترات الجيوسياسية ببعض دول الشرق الأوسط من المفترض أن تظل مرتفعة خلال الفترة المتبقية من العام قبل أن تهدأ في 2017، مما سيسمح بانتعاش اقتصادي تدريجي في الاقتصادات الأشد تضررا.

وقال الصندوق إن إنتاج النفط الذي فاق التوقعات في العراق دفع معدل النمو المتوقع لعام 2016 مضيفا أن النمو في 2017 وما بعد ذلك من المتوقع أن تكبحه التحديات الأمنية المستمرة وانخفاض الاستثمار في قطاع النفط مما يحد من الزيادة في إنتاج الخام.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق في 2016 إلى 10.3 في المئة وذلك مقارنة بتوقعات لنمو 7.2 في المئة في ابريل. وعلى النقيض خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2017 إلى نصف في المئة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 3.3 في المئة في ابريل. وسجل العراق انكماشا بنسبة 2.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015.

الاقتصاد الإيراني نما بقوة

ذكر صندوق النقد الدولي أن رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران أنعش اقتصادها بعد سنوات من التراجع.

وقال خبراء الصندوق بعد زيارة لإيران ولقاء مسؤولي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الإيرانية ان الأحوال الاقتصادية «تتحسن بقوة» والسلطات تقوم بإصلاحات لتعزيز النمو.

وحسب بيان صندوق النقد فإن «إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران انتعش بقوة خلال النصف الأول من العام الحالي، مع تراجع حدة العقوبات بعد تطبيق الاتفاق النووي».

وذكر خبراء الصندوق أن إنتاج النفط والصادرات الإيرانية زادت بسرعة لتعود إلى مستوياتها قبل فرض العقوبات، وأن القطاعات غير النفطية عادت إلى النمو مجددا بقيادة القطاع الزراعي، وإنتاج السيارات، والتجارة وخدمات النقل. ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بمعدل 4.5 في المئة سنويا أو أكثر خلال العامين الحالي والمقبل.

وذكر خبراء الصندوق أن حكومة إيران تطبق سياسات نقدية ومالية «حذرة»، وهو ما ساعد في احتواء تضخم أسعار المستهلك، كما يجري اتخاذ خطوات إضافية لإعادة رسملة البنوك وتعزيز الأجهزة الرقابية.

وأضاف بيان الصندوق أن الحكومة تطبق إصلاحات بالغة الطموح لدعم النمو الاقتصادي المستدام.وتطبق الحكومة الإيرانية قوانين جديدة لتعزيز حماية النظام المالي، ومن المنتظر أن تؤدي إلى تسهيل وصول المؤسسات الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.

وذكر بيان الصندوق أن خبراءه يرون أن هذه الإصلاحات حيوية، إذا كانت إيران حريصة على إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي لتعزيز نموها الاقتصادي، وأن يصبح اقتصادها متنوعا، وأكثر توافقا مع قواعد السوق الحرة.

في الوقت نفسه، حذر الصندوق من «نقاط الضعف» الآخذة في الظهور والتي يمكن أن تهدد الاقتصاد الإيراني، منها عجز الميزانية المتزايد، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وضرورة تسريع وتيرة تحصيل الضرائب، وتقليل الدعم لأصحاب الدخول المرتفعة.

وذكر بيان الصندوق أنه «مع ازدهار تعافي النشاط الاقتصادي، فان إعادة صياغة السياسات النقدية والمالية ستساعد في الإبقاء على معدل التضخم أقل من 10 في المئة .. استمرار خفض معدل التضخم سيكون جوهريا للمحافظة على مصداقية جهود الإصلاح في إيران».

وشجع صندوق النقد إصلاح البنك المركزي الإيراني ليكون أكثر استقلالا وشفافية وخضوعا للمحاسبة.