﻿نجيب ساويرس يسعى لتأسيس بنك استثمار رائد في الشرق الأوسط

القاهرة – الأناضول: أعلن الملياردير المصري نجيب ساويرس أمس الثلاثاء أنه يسعى إلى تأسيس بنك استثمار عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

جاء تصريح ساويرس في بيان صحافي صدر عنه أمس للإعلان عن استحواذ شركة «بلتون المالية القابضة»، التي يعد مستثمراً رئيسياً فيها على حصة تبلغ 60 في المئة من شركة «أورباخ غرايسون» الأمريكية للوساطة المالية.

وقال، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا»، ان الاستحواذ على الشركة الأمريكية يعد «أمراً طبيعيا لتوسيع أنشطة بلتون، وهو كذلك الخطوة الأولى في استراتيجية الشركة لتأسيس بنك استثمار عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط».

وقالت «بلتون» في البيان ان «أورباخ جرايسون» شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة، تشمل الأسواق الواعدة، والناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وشركة «بلتون المالية القابضة» هي بنك استثمار إقليمي مدرج في البورصة المصرية، يعمل في مجال إدارة الاصول، وبنوك الاستثمار، والوساطة في الاوراق المالية، وحفظ الأوراق المالية.