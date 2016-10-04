﻿أبوظبي تعتزم دمج شركتين للعمليات النفطية البحرية

أبوظبى- الأناضول: قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس الثلاثاء انها تعتزم دمج شركتين تابعتين لها، وهما شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل زاكوم «زادكو» في شركة جديدة.

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي، في بيان، أن الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تعزيز الكفاءة وتوحيد العمليات، والإشراف على تشغيل جميع الحقول والامتيازات البحرية التابعة للشركتين، بما في ذلك حقل زاكوم الذي يعتبر أكبر حقل نفط بحري في العالم من حيث الاحتياطي.

وأشار البيان إلى أن الاندماج سيحقق فوائد مالية وتشغيلية كبيرة، وستكون الشركة الجديدة أكثر استعداداً للتعامل مع متطلبات السوق المتغيرة، فضلاً عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو المستقبلي.

وستتعاون «إكسون موبيل» و«توتال» و«بريتش بتروليوم» وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة «جودكو»، وهي شركات النفط الأجنبية العاملة حالياً مع «أدما» و«زادكو»، خلال مرحلة الدمج مع «أدنوك» لضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتعزيز حجم الإنتاج، وفق البيان. وتمتلك «أدنوك» 60 في المئة من «أدما العاملة»، وتمتلك الحصص المتبقية كل من «بريتش بتروليوم» البريطانية و«توتال» الفرنسية و»جودكو» اليابانية. كما تمتلك «أدنوك» حصة 60 في المئة في شركة «زادكو» وتمتلك الحصص المتبقية كل من «إكسون موبيل» الأمريكية و»جودكو» اليابانية.

وأضاف البيان انه عند اكتمال الاندماج، ستقوم الشركة الجديدة العاملة في المناطق البحرية بتشغيل الامتيازات البحرية ذات الصلة.

وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة إمارة أبوظبي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي قررت أبوظبي دمج شركتي الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، و«مبادلة» للتنمية، وهما أكبر شركتي استثمار مملوكتين من قبل حكومة الإمارة.