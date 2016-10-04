﻿تقرير أممي يحمل إسرائيل مسؤولية «انهيار» وشيك للاقتصاد الفلسطيني

غزة – الأناضول: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ان تقريراً أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» كشف عن «تشويه شديد» للاقتصاد الفلسطيني، محملاً إسرائيل المسؤولية عن وضعه «على حافة الانهيار».

وقالت الوكالة في بيان مساء أمس الأول تلقت «الأناضول» نسخةً منه، إنّ التقرير التفصيلي سيُعرض في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأكدت «أونروا» أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تسبب بتكلفة اقتصادية باهظة على الشعب الفلسطيني.

وتابعت «تحول الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على حافة الانهيار الاقتصادي والانساني، حيث يُحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والمياه وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما تُصادر أو تُدمر». واتهم تقرير الأمم المتحدة السياسات الإسرائيلية بفرض القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع، والقضاء والتدمير الممنهج للمنشآت الإنتاجية، إلى جانب فقدان الأرض والمياه والموارد الطبيعية.

ولفتت إلى تشرذم السوق المحلية والانفصال عن الأسواق المجاورة والدولية، مشيرة إلى الحصار المشدد على قطاع غزة منذ العام 2007، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وبناء الجدار الفاصل وفرض سياسة الإغلاق في الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية للعام الماضي، حسب الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني، مستويات جديدة فوق 30 في المئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم توفر فرص العمل، وتراجع الاقتصاد بسبب الأحداث الأمنية والحروب المتتالية على قطاع غزة.وتقول الأمم المتحدة إن 80 في المئة من سكان قطاع غزة يعتمدون في معيشتهم على المعونات. وتقول دراسات فلسطينية إن خسائر البنى التحتية الفلسطيني يقدر بـ3.34 مليار دولار أمريكي سنوياً، خاصة فيما يتعلق بقيود حركة الأفراد والتجارة، وعمليات الهدم والطرق الالتفافية وإقامة الحواجز العسكرية.

ومالياً لا يملك الفلسطينيون عملة رسمية ويتداولون الشيكل الإسرائيلي، إضافة إلى عملات أخرى كالدينار الأردني، ولاحقاً الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.