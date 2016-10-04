﻿برادلي: عملي في سوانزي سيزيد شعبية كرة القدم في أمريكا!

لندن – رويترز: يعتقد بوب برادلي المدرب الجديد لسوانزي أن تعيينه كأول مدرب أمريكي في الدوري الانكليزي سيزيد شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة. وتولى المدرب السابق للمنتخب الأمريكي قيادة سوانزي خلفا للايطالي فرانشيسكو غويدولين. وقال برادلي بعدما ترك تدريب لوهافر بالدرجة الثانية الفرنسية: «في الوقت الراهن فرصة العمل في الدوري الانكليزي لها طابع خاص على العديد من المستويات». وأضاف برادلي (58 عاما): «أعتذر عن ترك الفريق (لوهافر) خاصة في هذا التوقيت لكنها فرصة لي ولعائلتي وللكرة الأمريكية. هذا أمر مهم». وتابع: «في عالم مثالي كنت سأكمل مع الفريق حتى النهاية كما حدث في العام الماضي لكن كرة القدم لا تتحكم بالوقت». وستكون المهمة الأولى له أمام أرسنال ثالث الترتيب يوم 15 الجاري.

تعيين ديل نيري مدربا لاودينيزي بعد إقالة اياكيني

روما – رويترز: قال أودينيزي الايطالي إنه عين لويجي ديل نيري مدربا جديدا له بعقد لمدة عام. وأقال أودينيزي، الذي يحتل المركز الـ16 في الترتيب بسبع نقاط، جوسيبي إياكيني يوم الأحد بعد الهزيمة 3-صفر على أرضه أمام لاتسيو، وهي رابع مباراة على التوالي في الدوري بلا انتصار. وتولى ديل نيري تدريب فيرونا الموسم الماضي بعد إقالة اندريا ماندورليني في نوفمبر/ تشرين الثاني لكنه لم ينجح في الابقاء على الفريق في الدرجة الأولى. وعمل ديل نيري (66 عاما) مع عدة أندية في الدوري الايطالي بينها يوفنتوس حامل اللقب وروما. وبعد فترة التوقف الدولية سيحل أودينيزي ضيفا على يوفنتوس المتصدر يوم 15 الجاري.

بايرن ميونيخ يفتقد جهود مارتينيز بسبب الإصابة

ميونيخ – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ الألماني أنه سيفتقد جهود مدافعه الأسباني خافي مارتينيز بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع كولون 1/1 السبت الماضي في الدوري الألماني. وذكر البايرن أن مارتينيز (28 عاما) يعاني من إصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة، بعدما شارك في جميع مباريات الفريق الرسمية التي خاضها حتى الآن في الموسم الحالي. ويغيب مارتينيز أيضا عن المنتخب الأسباني في مباراتيه المقبلتين أمام إيطاليا وألبانيا يومي الخميس والأحد، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.

الكاراز يعود إلى تدريب غرناطة الاسباني

مدريد – د ب أ: أعلن غرناطة الأسباني عن تعيين لوكاس الكاراز مدرباً للفريق حتى نهاية الموسم، خلفا لباكو خيميز الذي أقيل من منصبه الاسبوع الماضي. ويقود الكاراز أول حصة تدريبية له مع غرناطة صاحب المركز الأخير بالدوري الأسباني برصيد نقطتين من سبع مباريات. ويخوض الكاراز ثالث ولاية له مع غرناطة ويواجه مهمة شاقة في سبيل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

حارس مرمى تشيكي يعتذر للسيدات بعد تصريحات مثيرة للجدل!

براغ – الأناضول: قدّم توماس كوبيك، حارس مرمى سبارتا براغ التشيكي، اعتذارا إلى لوسي راتيغوفا الحكم التي أدارت مباراة فريقه أمام برنو في الجولة التاسعة للدوري التشيكي. وفي تعليق على صفحته في «تويتر»، قال كوبيك: «أعتذر لجميع النساء عن التصريحات التي أدليت بها، حيث كنت أرغب في توجيه انتقادي نحو شخص معين، وحالة معينة حدثت في المباراة، وبدوري فأنا أحب زوجتي وبناتي كثيرا، وأريد أن أحقق شيئا يفتخرون به». وأدلى كوبيك تصريحات عقب نهاية مباراة فريقه الأحد، قائلًا: «السيدات مفيدات في أعمال الفرن، لكنهن لا يمكن أن يعملن في كرة القدم الرجالية»، احتجاجا على أن الهدف الثالث والتعادل الذي سجله برنو في آخر ثانية من اللقاء، جاء من «تسلل واضح»، فبدلا من أن يخرج فريقه فائزا بالنقاط الثلاثة، سقط في فخ التعادل.

بالميراس يعزز صدارته للدوري البرازيلي بفوز ثمين

ريو – د ب أ: عزز بالميراس صدارته للدوري البرازيلي بفوزه الثمين 3/2 على مضيفه سانتا كروز في المرحلة الثامنة والعشرين، والتي شهدت أيضا فوز كوريتيبا على أميريكا ميناس جيراييس 3/صفر. وانفرد بالميراس بالصدارة رافعا رصيده إلى 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام فلامنغو الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ساو باولو السبت الماضي في إطار المرحلة ذاتها. وأنهى بالميراس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله زي روبرتو في الدقيقة 33 وتعادل آرثر لسانتا كروز في الدقيقة 56 ثم تقدم لياندرو بيريرا لبالميراس مجدد في الدقيقة 66 وتعادل سانتا كروز بهدف أحرزه جرافيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 70 قبل أن يحسم بالميراس اللقاء لصالحه بهدف الفوز الذي سجله روجر كارفالو في الدقيقة 80.