﻿الملاكم البريطاني فيوري يتراجع عن الاعتزال!

لندن – الأناضول: أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل، تراجعه عن القرار الذي اتخذه منذ ساعات بشأن اعتزاله اللعبة نهائيا.

وفي تغريدة على صفحته بـ»تويتر»، قال فيوري: «هاهاهاها… تعتقدون أنكم تستطيعون التخلص مني بهذه السهولة، أنا هنا لأبقى الأكبر». وجاءت التغريدة الجديدة بعد تصريحاته منذ ساعات بإعلانه الاعتزال قائلًا وقتها في تغريدة أيضا: «الملاكمة هي الشيء الأكثر تعاسة، لقد قررت الاعتزال». واتخذ قراره السابق بشأن الاعتزال بعد «تورطه في فضيحة تعاطي الكوكايين»، بعد الحصول على عينة منه في سبتمبر/ أيلول الماضي. وقامت جمعية «فولونتري أنتي دوبنغ أسوشياشن» المتخصصة في الملاكمة والألعاب القتالية ومقرها الولايات المتحدة، بإجراء فحص الكشف عن المنشطات لفيوري وجاءت نتيجة العينة إيجابية. ويعد فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة.

… وإدارة أعمال كليتشكو تستبعد مواجهته بعد تصرفه الأخير!

لندن – د ب أ: أعلنت إدارة أعمال نجم الملاكمة الأوكراني فلاديمير كليتشكو أنها تستبعد خوض نزال أمام البريطاني تايسون فيوري فيما كان من المفترض أن يكون إعادة للمواجهة على لقب بطل العالم، وذلك بسبب تصرف فيوري.

وقال بيرند بونت مدير أعمال كليتشكو إن إقامة هذه المواجهة لم تعد أمرا واردا، وإن إدارة أعمال النجم الأوكراني بدأت محادثات مع البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل (الاتحاد الدولي للملاكمة)، بشأن إمكانية مواجهته على لقب بطل العالم. وأضاف بونت: «الآن ننظر فقط إلى الأمام». وكان فيوري فجر مفاجأة على حساب كليتشكو، الذي احتفظ بلقب بطل العالم طوال 11 عاما، عندما تغلب عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 لينتزع منه ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة. ومنذ ذلك الوقت ، ألغى فيوري إعادة المواجهة أمام كليتشكو مرتين لأسباب طبية.