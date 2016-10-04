﻿فورمولا ـ 1: مستشار ريد بول يتطلع إلى مزيد من النجاحات بعد انتصار ماليزيا

برلين – د ب أ: أشاد هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بفوز الثنائي الأسترالي دانييل ريكاردو والهولندي ماكس فيرستابن بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة ماليزيا الكبرى الأحد.

وأكد ماركو أن ريد بول يأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. وفاز ريكاردو على مضمار سيبانغ الدولي في ماليزيا بعد تعرض سيارة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للاشتعال. وحقق ريد بول أول فوز له في سباق جائزة كبرى منذ تتويج فيرستابن بلقب سباق جائزة أسبانيا الكبرى في أيار/ مايو الماضي، بينما هي أول مرة يحصد فيها الفريق المركزين الأول والثاني منذ تحقق ذلك على يد سيباستيان فيتيل ومارك ويبر في موسم 2013. وقال ماركو: «اعتقادي بأننا على الأرجح أجبرناه (هاميلتون) على هذا الخلل في المحرك، لقد فرضنا عليه الضغوط وصارعناه على الصدارة وبالتالي فإنه أدرك ضرورة توسيع الفارق معنا ما دفعه لزيادة التحميل على السيارة وذلك لم يكن الشيء الأفضل للمحرك». وبعد موسمين من التراجع بات ريد بول المنافس الأساسي لمرسيدس هذا الموسم، ويشعر ماركو بتفاؤل حذر إزاء قدر فريقه على التوهج في أخر خمسة سباقات من الموسم. وأضاف ماركو: «إنها دفعة قوية، لكن علينا أن نواصل العمل الشاق لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز، لقد عدنا ولكن الفوز دائما يدفع إلى المزيد لذا نتطلع إلى المزيد هذا الموسم».