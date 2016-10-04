﻿نادال وموراي يستفيدان من الملعب المغطى في تحقيق الفوز

بكين – د ب أ: استفاد الأسباني رافاييل نادال والبريطاني آندي موراي من نجوميتهما، حيث لعبا تحت السقف المتحرك ليتفاديا المعاناة من الأمطار، ويحققان الفوز في مباراتيهما بالدور الأول من للتنس، أمام لاعبين من إيطاليا.

وتأهل موراي، الذي يتنافس في الفترة المتبقية من الموسم على تقليص فارق النقاط الذي يفصله عن المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في التصنيف العالمي، إلى الدور الثاني بالفوز على أندرياس سيبي 6/2 و7/5 كما تغلب نادال على باولو لورينزي 6/1 و6/1. واحتاج موراي إلى أكثر من ساعة بقليل لتحقيق فوزه الثامن على سيبي المصنف 94 على العالم، بينما مني لورينزي بالهزيمة الرابعة عشرة في سجل مبارياته أمام المصنفين العشرة الأوائل على العالم. وقال موراي: «أعتقد أنني قدمت أداء مقبولا بالنظر لعدم خوضي العديد من المباريات في الأسبوعين الماضيين، اعتقد أن بإمكاني أن أظهر بشكل أفضل. ولكن كان هناك بعض الأشياء الجيدة في هذه المباراة. مع كل مباراة أتمنى أن اتحسن». ويلتقي موراي في الدور الثاني مع الفائز بين الروسيين أندري كوزنيتسوف وكونستانتين كرافتشوك. ويتطلع نادال (30 عاما) إلى التتويج بلقبه الثالث هذا الموسم الذي شهد غيابه عن الملاعب لشهرين خلال الصيف بسبب مشاكل في المعصم. وقال نادال: «قدمت مباراة قوية للغاية، ولعبت بتنافسية عالية. تراجع الأداء في شوط وحيد. عندما كنت متقدما 3/1 في المجموعة الأولى. ولكن الأداء كان رائعا في بقية فترات المباراة. أنا سعيد للغاية». وأضاف: «منذ العام الماضي في مونتريال وأنا أحاول أن ألعب على مقربة من خط بداية الملعب وأحاول ان أعود لأكون على مقربة من خط بداية الملعب وأحاول أن ألعب بطريقة أكثر عدوانية». وكان نادال وصل إلى نهائي البطولة الصينية في الموسم الماضي لكنه خسر أمام ديوكوفيتش الذي يغيب عن النسخة الحالية بسبب الإصابة، لكن يتوقع أن يصل إلى الصين يوم الجمعة للمشاركة في بطولة شنغهاي للأساتذة. ويحتل نادال المركز الثامن في قائمة المتنافسين على المشاركة في البطولة الختامية للموسم والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفاز ألكسندر زفيريف على دومينيك تيم 4/6 و6/1 و6/3 فيما تغلب الأمريكي جاك سوك على زي زهانج 6/3 و7/5.

وفي فئة السيدات، لعبت التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بلقب ووهان المفتوحة، تحت السقف المتحرك أيضا وتغلبت على الصينية يافان وانغ 6/4 و6/1. وقالت كفيتوفا، الفائزة ببطولة ووهان: «كنت متعبة للغاية. كان لدي يومان للراحة، وأعتقد انهما ساعداني. بالطبع، كان فوزا جيدا اليوم. سنرى ما ستسير إليه الأمور في الأيام المقبلة». وتغلبت أليز كورنيت على دومنيكا سيبلوكوفا 6/2 و5/7 و6/2، وفازت سيمونا هاليب على يانيا ويكماير 6/2 و6/2 فيما تغلبت سفيتلانا كوزنيتسوفا على اليابانية ماساكي دوي 6/1 و7/5.