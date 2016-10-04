﻿عالم التنس: تقليص عقوبة إيقاف شارابوفا من عامين إلى 15 شهرا… والنجمة الروسية سعيدة بالقرار

لوزان – د ب أ: قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تقليص عقوبة إيقاف نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا من عامين إلى 15 شهرا.

واعترفت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في آذار/ مارس الماضي بسقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال بطولة أستراليا المفتوحة. وأكدت شارابوفا (28 عاما) أن الاختبارات أظهرت تعاطيها عقار «ميلدونيم»، الذي كانت تستخدمه كدواء لعلاج أمراض القلب والدورة الدموية. واستأنفت شارابوفا أمام «كاس» ضد عقوبة الإيقاف عامين المفروضة عليها من الاتحاد الدولي للتنس في حزيران/ يونيو الماضي. وأوضح بيان «كاس»: «اللجنة رأت أن السيدة شارابوفا انتهكت احدى لوائح المنشطات، وفي الوقت الذي لا يعتبر فيه الخطأ ذات مغزى خطير، فإنها تتحمل درجة معينة من الخطأ وبالتالي فإن عقوبة الإيقاف 15 شهرا ملائمة». واعترفت شارابوفا (29 عاما) بأنها كانت تداوم على تناول عقار «ميلدونيم» على مدار عشرة أعوام، وأنها لم تكن على علم برسالة البريد الالكتروني التي أرسلها الاتحاد الدولي للتنس والذي حذر من خلاله بان العقار أصبح محظورا بدءا من أول كانون الثاني/ يناير المقبل. وسيكون بمقدور شارابوفا العودة إلى ملاعب التنس بدءا من 26 نيسان/ ابريل 2017.

وكتبت شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «مررت بأحد أصعب الأيام خلال مسيرتي في اذار/ مارس الماضي منذ علمت بإيقافي وحتى الآن، اليوم أحد أسعد أيام حياتي حيث بات بمقدوري العودة إلى التنس في ابريل 2017». وأضافت: «التنس مصدر شغفي وافتقد هذه اللعبة، أعد الأيام من أجل العودة إلى الملاعب». وأضافت: «تعلمت من ذلك، واتمنى أن يكون حدث المثل مع الاتحاد الدولي للتنس، لقد تحملت المسؤولية منذ البداية لعدم علمي بأن الدواء الذي كنت أتناوله في آخر عشرة أعوام لم يعد مسموحا به، لكنني تعلمت أيضا إلى أي مدى أن الاتحادات الرياضية الأخرى أفضل في ما يتعلق بابلاغ رياضيها بتغير اللوائح».

وأوضحت النجمة الروسية: «شعرت بأن الشيء الذي أحبه يأخذ مني وسيكون شعوري جيدا جدا بالعودة، التنس مصدر شغفي وافتقدها كثيرا، أعد الأيام من أجل العودة إلى الملاعب».

وشددت شارابوفا على أنها لم تتناول هذا الدواء لتعزيز أدائها ولكن لأسباب طبية، واتفق معها قضاة محكمة التحكيم الرياضي في أن الاتحاد الدولي للتنس، على عكس قضايا أخرى، لم يقم بخطوات معقولة لابلاغ الرياضيين بشأن ضم عقار «ميلدونيم» لقائمة المواد المحظورة. ولكن «كاس» أكدت أيضا أن شارابوفا كان بإمكانها أن تبذل المزيد من الجهد للتأكد من أن إدارتها تحققت من قائمة المواد المحظورة. ونشر الاتحاد الدولي للتنس فقرات من حكم «كاس» في بيان بدون التعليق عليه، في الوقت الذي قال فيه ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في بيان مقتضب: «ندعم نتيجة القرار، سعداء بأن الإجراءات اكتملت ونتطلع لمشاهدة ماريا تعود للملاعب في 2017». كما ساندت شركة «هيد» لمضارب التنس أحد رعاة شارابوفا، القرار وأوضحت: «نشعر بالفخر للوقوف بجانب ماريا لأسباب منطقية خلال تلك الفترة العصيبة». وتعد شارابوفا الأبرز من بين المئات من الرياضيين الذين تورطوا في تعاطي عقار ميلدونيم، وبينهم لاعبة التنس الأمريكية فارفارا ليبتشنكو المصنفة 79 عالميا لكنها أفلتت من العقاب رغم ثبوت تعاطيها العقار المحظور. وأوضح مسؤولو مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي للتنس أن اختبارات المنشطات أسفرت عن أربع عينات إيجابية لليبتشنكو (30 عاما) المولودة في أوزبكستان ولكنها توقفت عن تعاطي هذا المنشط قبل بداية العام الحالي، حيث بدأ حظر هذه المادة منذ أول يناير/كانون الثاني 2016.